90 años del asesinato de Lorca, un poeta eterno que sigue fascinándonos mucho más allá de su leyenda

Reducir a Federico García Lorca a icono de la cultura y la lucha por las libertades es tan fácil como inexacto. Porque el poeta granadino es mucho más: es un hito de la convivencia entre la tradición y la modernidad, entre la cultura popular y la experimentación, entre las raíces españolas y la vocación universal. Un símbolo de la libertad, un ídolo de la cultura LGTBI+...

Y, sobre todo, Lorca es un poeta que sigue fascinándonos mucho más allá de su leyenda. Porque leer a Lorca es entrar en un mundo único en donde la pasión, el dolor, la sangre, la luna, el amor y la muerte... laten a través de su amada Andalucía.

Tenía 38 años cuando fue fusilado, el 18 de agosto, en el barranco de Víznar, al comienzo de la Guerra Civil. Sin embargo, como bien apuntó Machado: "Su memoria está viva". Escritor universal, su obra ha sido y es traducida, editada y representada por todo el mundo. Y esta semana, con motivo de ese 90 aniversario de su asesinato, se realizarán numerosos homenajes por toda España, sobre todo en su Granada natal.

Además, hace solo unos meses se descubrieron unas imágenes históricas de Lorca en movimiento. El año puede ser perfectamente 1932 y vemos al poeta viajando en un coche con su mítica compañía teatral.

Pero Lorca también fue músico, un gran pianista que componía (grabó un disco con La Argentinita), y un gran artista que ilustró muchas de sus obras. De hecho, también se acaba de descubrir una obra musical compuesta por el propio Federico García Lorca cuando apenas tenía 17 años. Canción de Invierno —así se llama— estaba olvidada en Boston (Estados Unidos) y ha sido rescatada por el hispanista y lorquiano Christopher Maurer.

Ambos documentos forman parte de un hallazgo en la casa de la familia Menéndez-Pidal por parte del director Manuel Menchón, que lleva años investigando para su documental La voz quebrada, que estrenará en 2026.

Pero seguimos sin tener ningún registro de la voz del poeta a pesar de que se han buscado incansablemente grabaciones de las entrevistas que concedió.

01.41 min Un poeta musical: se descubren partituras de Lorca hechas con 17 años

"Sólo el misterio nos hace vivir" "Sólo el misterio nos hace vivir. Sólo el misterio", escribió Lorca junto a uno de sus dibujos. Y 90 años después de su fusilamiento, en la madrugada del 18 de agosto de 1936, Lorca sigue siendo un misterio para cualquiera que lo lea. Un misterio que nos hace amar la vida con la misma pasión que el poeta vivió la suya. Una pasión que sigue creciendo sin que las balas, ni la violencia, puedan hacer nada para detenerla. Además, Lorca se definía como "partidario de los que no tienen nada y hasta la tranquilidad de la nada se les niega". Un compromiso con los marginados que también es un mensaje muy actual. Y, por supuesto, no se puede entender la obra y vida del poeta sin tener en cuenta su homosexualidad.

Lorca nos pertenece a todos "La poesía es algo que anda por las calles", decía Lorca. Y la verdad es que el poeta ha acabado por pertenecernos a todos. Además de estar más de moda que nunca. Solo hay que ver la cartelera teatral para comprobar que sus obras se siguen representando. Sobre todo, sus tres grandes tragedias rurales: Bodas de sangre (1933), Yerma (1934) y La casa de Bernarda Alba (1936), que se centran en la opresión social, la libertad y el destino fatal. Solo en Madrid, en los próximos meses podremos ver La casa de Bernarda Alba (Estudio 2 Manuel Galiana): del 9 de octubre al 30 de octubre de 2026. Romancero Gitano (Essential Flamenco Show): funciones activas desde el 25 de octubre de 2026, fusionando poesía visual y cante jondo. La profanación de Don Juan (Teatro Fernán Gómez): del 29 de octubre al 1 de noviembre de 2026, incluyendo ecos de Buñuel, Dalí y Lorca. Doña Rosita la soltera (Teatro Fernán Gómez): del 18 de febrero al 14 de marzo de 2027 bajo la dirección de Rafa Cruz. Bodas de sangre (Teatro Real): del 11 al 14 de marzo de 2027, reinterpretada en formato lírico-musical con música original de Manuel Busto. Gitanos en Radio 5 Gitanos en Radio 5 - Las gitanas cantan y bailan a Lorca - 12/07/26 Escuchar audio Y su Granada natal sigue manteniendo el legado de Lorca: la casa en la que nació en Fuente Vaqueros (el primer museo dedicado a Lorca en granada, que acaba de cumplir 40 años), la Huerta de San Vicente donde veraneaba y donde escribió Bodas de sangre, yerma o Romancero gitano), la residencia (ahora hotel) donde buscó refugio sus últimas horas o el Centro Federico García Lorca, que guarda muchos de sus efectos personales. Sin olvidar premios de poesía, festivales, rutas turísticas, citas culturales... Joyas del archivo sonoro Joyas del archivo sonoro - 'Los títeres de cachiporra' de Federico García Lorca Escuchar audio