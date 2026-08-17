90 años del asesinato de Lorca, un poeta eterno que sigue fascinándonos mucho más allá de su leyenda
- Lorca sigue muy presente en el teatro, el cine, la poesía, la música... y la vida
Reducir a Federico García Lorca a icono de la cultura y la lucha por las libertades es tan fácil como inexacto. Porque el poeta granadino es mucho más: es un hito de la convivencia entre la tradición y la modernidad, entre la cultura popular y la experimentación, entre las raíces españolas y la vocación universal. Un símbolo de la libertad, un ídolo de la cultura LGTBI+...
Y, sobre todo, Lorca es un poeta que sigue fascinándonos mucho más allá de su leyenda. Porque leer a Lorca es entrar en un mundo único en donde la pasión, el dolor, la sangre, la luna, el amor y la muerte... laten a través de su amada Andalucía.
Tenía 38 años cuando fue fusilado, el 18 de agosto, en el barranco de Víznar, al comienzo de la Guerra Civil. Sin embargo, como bien apuntó Machado: "Su memoria está viva". Escritor universal, su obra ha sido y es traducida, editada y representada por todo el mundo. Y esta semana, con motivo de ese 90 aniversario de su asesinato, se realizarán numerosos homenajes por toda España, sobre todo en su Granada natal.
Además, hace solo unos meses se descubrieron unas imágenes históricas de Lorca en movimiento. El año puede ser perfectamente 1932 y vemos al poeta viajando en un coche con su mítica compañía teatral.
Pero Lorca también fue músico, un gran pianista que componía (grabó un disco con La Argentinita), y un gran artista que ilustró muchas de sus obras. De hecho, también se acaba de descubrir una obra musical compuesta por el propio Federico García Lorca cuando apenas tenía 17 años. Canción de Invierno —así se llama— estaba olvidada en Boston (Estados Unidos) y ha sido rescatada por el hispanista y lorquiano Christopher Maurer.
Ambos documentos forman parte de un hallazgo en la casa de la familia Menéndez-Pidal por parte del director Manuel Menchón, que lleva años investigando para su documental La voz quebrada, que estrenará en 2026.
Pero seguimos sin tener ningún registro de la voz del poeta a pesar de que se han buscado incansablemente grabaciones de las entrevistas que concedió.
"Sólo el misterio nos hace vivir"
"Sólo el misterio nos hace vivir. Sólo el misterio", escribió Lorca junto a uno de sus dibujos. Y 90 años después de su fusilamiento, en la madrugada del 18 de agosto de 1936, Lorca sigue siendo un misterio para cualquiera que lo lea.
Un misterio que nos hace amar la vida con la misma pasión que el poeta vivió la suya. Una pasión que sigue creciendo sin que las balas, ni la violencia, puedan hacer nada para detenerla.
Además, Lorca se definía como "partidario de los que no tienen nada y hasta la tranquilidad de la nada se les niega". Un compromiso con los marginados que también es un mensaje muy actual. Y, por supuesto, no se puede entender la obra y vida del poeta sin tener en cuenta su homosexualidad.
Lorca nos pertenece a todos
"La poesía es algo que anda por las calles", decía Lorca. Y la verdad es que el poeta ha acabado por pertenecernos a todos. Además de estar más de moda que nunca. Solo hay que ver la cartelera teatral para comprobar que sus obras se siguen representando. Sobre todo, sus tres grandes tragedias rurales: Bodas de sangre (1933), Yerma (1934) y La casa de Bernarda Alba (1936), que se centran en la opresión social, la libertad y el destino fatal.
Solo en Madrid, en los próximos meses podremos ver La casa de Bernarda Alba (Estudio 2 Manuel Galiana): del 9 de octubre al 30 de octubre de 2026. Romancero Gitano (Essential Flamenco Show): funciones activas desde el 25 de octubre de 2026, fusionando poesía visual y cante jondo. La profanación de Don Juan (Teatro Fernán Gómez): del 29 de octubre al 1 de noviembre de 2026, incluyendo ecos de Buñuel, Dalí y Lorca. Doña Rosita la soltera (Teatro Fernán Gómez): del 18 de febrero al 14 de marzo de 2027 bajo la dirección de Rafa Cruz. Bodas de sangre (Teatro Real): del 11 al 14 de marzo de 2027, reinterpretada en formato lírico-musical con música original de Manuel Busto.
Y su Granada natal sigue manteniendo el legado de Lorca: la casa en la que nació en Fuente Vaqueros (el primer museo dedicado a Lorca en granada, que acaba de cumplir 40 años), la Huerta de San Vicente donde veraneaba y donde escribió Bodas de sangre, yerma o Romancero gitano), la residencia (ahora hotel) donde buscó refugio sus últimas horas o el Centro Federico García Lorca, que guarda muchos de sus efectos personales. Sin olvidar premios de poesía, festivales, rutas turísticas, citas culturales...
Lorca podría ganar el Oscar
En el pasado Festival de cine de Cannes, los Javis ganaron el premio a la mejor dirección por La bola negra, una alambicada trama en torno a la novela inacabada de Lorca, también llamada La bola negra, de la que solo escribió cuatro páginas antes de ser fusilado. En ella, el poeta y dramaturgo aspiraba a un estilo realista y biográfico para hablar de homosexualidad y homofobia, a saber, una ficción sobre un joven granadino al que rechazan como miembro de la hermandad del casino de la ciudad por los rumores de su orientación sexual. La votación de cada socio se materializa en una bola blanca positiva o una bola negra negativa, que son la mayoría. Una cinta que será la mayor apuesta de Netflix de cara a los Oscar de 2027 y que se estrenará en los cines españoles el próximo 25 de septiembre de 2026.
Además, aparte del documental La voz quebrada, que mencionábamos al principio, RTVE está grabando Lorca, las horas perdidas, que aborda el asesinato del poeta. Un documental que combina el rigor histórico con un lenguaje audiovisual contemporáneo, y en el que Ángel Ruiz vuelve a meterse en la piel del poeta, un papel que ya ha interpretado en otras ocasiones en RTVE. A través de una exhaustiva labor de documentación, testimonios de historiadores e investigadores, recreaciones y material de archivo, reconstruye los acontecimientos que rodearon su detención y ejecución, y analiza las hipótesis y preguntas que, casi un siglo después, permanecen sin respuesta.
Y Fernando Franco rueda en Granada, Madrid y Soria Lorca, una película que reconstruye las últimas semanas de la vida de Federico García Lorca: desde su huida de Madrid tras el estallido de la Guerra Civil española hasta su fusilamiento en Granada. Nacho Sánchez, Francesco Carril, Stéphanie Magnin, Puchi Lagarde y Pepo Oliva, encabezan el reparto. Cuenta con la participación de RTVE y se estrenará en 2027.
Estos títulos se suman a una lista interminable de adaptaciones de Lorca a la gran pantalla, como La novia (Paula Ortiz, 2015), Bodas de sangre (Carlos Saura, 1981) o La casa de Bernarda Alba (Mario Camus, 1987). La vida de Lorca también ha sido contada en numerosas ocasiones, como en la película Sin límites (Paul Morrison, 2008), en la que Robert Pattinson interpretaba a Dalí y Javier Beltrán a Lorca, o la magnífica serie de televisión Lorca. Muerte de un poeta (1987), que dirigió Juan Antonio Bardem, que también tuvo versión cinematográfica y que podéis ver completa en RTVE Play.
Sin olvidar su aparición en un episodio de El Ministerio del Tiempo en el que Lorca viajaba en el tiempo para escuchar a Camarón interpretando una canción basada en sus versos. "¿Tanto tiempo después España se acuerda de mí? He ganado yo, ellos no", asegura un sorprendido Lorca.
Lorca es poesía y música
La especial musicalidad de los versos de Lorca tiene mucho que ver con que quisiera ser músico antes que escritor. Aprendió piano y armonía con el compositor Antonio Segura Mesa en Granada a partir de 1908, y llegó a destacar como un pianista de gran talento.
Y muchos han sido los cantantes que le han rendido homenaje, como Camarón de la Isla, que en La leyenda del tiempo (1979) puso ritmos flamencos a poemas de Romancero gitano. Lorca siempre estuvo vinculado al flamenco, que ensalzó en libros como Poema del cante jondo.
El cantautor canadiense Leonard Cohen admiraba tanto al poeta que llamó Lorca a su hija. Y en su disco I’m your man (1988) incluiría la canción Take This Waltz, una versión libre y en inglés del Pequeño vals vienés que el escritor incluyó en Poeta en Nueva York.
En 1996, Enrique Morente utilizaría esa misma melodía en su disco Omega, grabado junto a Lagartija Nick, Tomatito o Estrella Morente. En él, el vals se da la mano con otros fragmentos del poemario como Ciudad sin sueño o La aurora de Nueva York. Morente homenajearía al poeta en otros trabajos como Lorca o Llanto por Ignacio Sánchez Mejías (2010), que acabaría siendo su penúltimo álbum.
Miguel Poveda también rendía homenaje a Lorca en Enlorquecido (2018), donde alternaba letras de distintos poemarios.
El tema Romance de la pena negra, extraído de un poema del Romancero gitano, abrió en 2005 el álbum de Fito Páez Moda y pueblo. Y en La ciudad de los gitanos, del grupo de rock Marea, se incluyen versos del Romance de la Guardia Civil.
La cantante Amparo Lagares también interpretó una versión del Romance sonámbulo para la exitosa serie La casa de papel.
Paco de Lucía y Lluís Llach también participaron en discos homenajes históricos poniendo melodía a sus textos. Y Amancio Prada Puso música a los Sonetos del amor oscuro.
Lorca en la literatura y el cómic
La lista de libros dedicados a Lorca, a su vida y a su obra, es inabarcable. Este mismo año se han publicado títulos tan interesantes como No me encontraron (Aguilar), del hispanista irlandés Ian Gibson, que es uno de los que más ha escrito sobre Lorca y que reúne varios diarios del granadino; el ensayo Lorca en Vermont (Taurus), de la investigadora Patricia A. Billingsley, quien recrea los días que el poeta estuvo en el norte de Vermont (EE UU) y la relación que mantuvo, durante tres años, con Philip Cummings, un profesor de idiomas.
El Centro Federico García Lorca también ha publicado Tell it Slant / Decidlo al sesgo, de Isabel de Naverán, un ensayo poético que plantea preguntas en torno a escritura, aislamiento, inscripción y ágora con referencias a Emily Dickinson (1830-1886) y Federico García Lorca (1898-1936).
Y en octubre se publicará Recuerdos. Breve historia de un amor, de Juan Ramírez de Lucas, sobre la historia de amor que mantuvieron Federico García Lorca y Juan Ramírez de Lucas, un joven estudiante y actor aficionado al que el poeta llamaba "el rubio de Albacete".
El cómic también lleva años homenajeando a Lorca, con títulos tan interesantes como La Huella de Lorca (Norma editorial, 2011), de 'el Torres' y Carlos Hernández, que relataba la vida del poeta a través de los ojos de las personas que le conocieron; Un poeta en nueva York (Panini, 2016), en el que Carles Esquembre recreaba cómo ese viaje le cambio la vida; Vida, obra y martirio de Federico García Lorca (Planeta Cómic, 2026), escrito por el experto Ian Gibson e ilustrado por Quique Palomo. Incluso se convirtió en un héroe en la serie Los caballeros de la Orden de Toledo (2014), de Javierre y Juanfran Cabrera, que narraba los años en los que Lorca, Buñuel y Dalí formaron un grupo clandestino en su época años en la Residencia de Estudiantes.
Este mismo año, el guionista Salva Rubio y la dibujante María Badía publicaban Lorquiana (Planeta Cómic), un sorprendente cómic que une las tres grandes obras de teatro de Lorca.
Estamos seguros de que a Lorca le gustaría que viviéramos según una de sus famosas frases: "Desechad tristezas y melancolías. La vida es amable, tiene pocos días y tan sólo ahora la hemos de gozar".
Por eso, leer a Lorca sigue siendo una de las mayores muestras de rebeldía contra la sinrazón, pero también una de las mayores muestras de amor al arte, a la poesía y a la vida. Un canto a esa libertad por la que tanto luchó lorca.
"En la bandera de la libertad bordé el amor más grande de mi vida" (Federico García Lorca)