Los Javis: "Si teníamos alguna duda de seguir trabajando juntos, hemos ganado el premio a mejor dirección en Cannes"

Entraron al Palacio de Festivales sin saber cuál sería su premio, acompañados de Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Penélope Cruz y el resto del reparto. Fue la actriz la que, ya sentados en el Gran Teatro Lumière, vaticinó: “Ganáis uno de los tres premios grandes”.

Así fue: Premio a la mejor dirección en el Festival de Cannes por La bola negra, en puridad, su segunda película. Javier Calvo y Javier Ambrossi no dejan de repetir que, antes de seleccionar La bola negra para el festival, lo primero que les dijo el delegado general de Cannes, Thierry Frèmaux fue que no tenía ni idea de quienes eran.

Un recordatorio que la fama de estrellas nacionales, o creadores de series que han cruzado fronteras, significa nada en el festival más elitista del mundo, al que Los Javis ya han entrado seguramente para siempre: un premio en Cannes es una invitación para muchos festivales más. Frémaux lo certificó al recibirles el día del estreno: “Bienvenidos a Cannes”.

Con el diploma en la mano, nada más salir del teatro, miraban en una pantalla a Pawel Pawlikowski, ganador ex aequo del premio a mejor dirección por Fatherland en una pantalla. En un extraño momento de la gala, no había dos galardones (quizá al jurado se le fue la mano con tres premios compartidos) y Pawlikowski bromeó diciéndoles que ahora deberían trabajar los tres juntos.

Javier Calvo, Pawel Pawlikowski y Javier Ambrossi posan tras recibir su premio en Cannes Thibaud MORITZ / AFP

El Cannes más español terminó siendo el Cannes de Los Javis. “Almodóvar va a ser siempre el maestro y Sorogoyen es un absoluto genio y su película brillante”, dice Ambrossi sobre sus colegas en competición por la Palma de Oro. Por la mañana, cuando los rumores de que La bola negra tenía premio en Cannes volaban por la Croisette y se confirmaban, Sorogoyen escribió a Los Javis. “Me he dicho que estaba muy contento y orgulloso. Somos compañeros y tanto a él como a Pedro les admiro muchísimo”.

Sorogoyen gritó “¡Viva España!” tras la proyección de El ser querido y Los Javis lo han repetido en la rueda de prensa tras la gala. También nombraron a Almodóvar al recoger el premio: en La bola negra aparece el nombre de Almodóvar mientras que en Amarga Navidad, Los Javis aparecen en un cameo durante una secuencia. Cannes 2026 es fácilmente interpretable como un relevo, o continuación, para el cine español.

24 horas frenéticas La dualidad de Cannes, competición y mercado, la han vivido en 24 horas frenéticas. En el mismo día de la ceremonia, la película era objeto de todo tipo de rumores sobre su compra para ser distribuida en Estados Unidos. La mañana empezaba con noticias sobre que Netflix pagaría una cifra récord para una película en habla no inglesa, a mediodía Netflix anunciaba la compra en un mensaje en X que luego era borrado y desmentido y, con el premio en la mano, Los Javis lo confirmaban. “Pero tendrá su viaje largo en salas en Estados Unidos también previamente, que era una cosa que hemos dejado claro y era importante”, decía Ambrossi sobre las negociaciones. “Es una peli que hemos rodado en 35 milímetros, que tiene un formato muy específico y que respeta el film natural”.