Penélope Cruz: "Reacciono ante lo injusto, como la lucha por derechos que nunca debieron ser cuestionados"

Segundo día de Los Javis en Cannes, el de la resaca de los 20 minutos de aplausos. La agenda del festival no hace prisioneros: hubo celebración de la gran noche de euforia, pero el equipo tenía que madrugar para la rueda de prensa en medio de una vorágine de reacciones que van desde medios estadounidenses colocándoles en la carrera de los Oscar a más tibieza de los paneles de críticos que no les sitúan como favoritos en el certamen.

Pase lo que pase con el palmarés, la sensación es que La bola negra va más allá del festival y aspira a fenómeno de gran público con su reivindicación de la libertad sexual, que en el festival ha tenido su eco con estreno el mismo día de Coward, del belga Lukas Dhont, sobre el amor oculto entre dos soldados en la Primera Guerra Mundial.

“La gente de la comunidad lgtbiq+ necesita referentes”, abunda Javier Ambrossi sobre su película en torno a la obra inacabada de Federico García Lorca, con la que aspiran también a dignificar la memoria histórica. “La juventud que siente nostalgia en muchos casos es ignorancia. Cuando conoces las cosas más profundamente te das cuenta de que no conduce a ningún lugar. El reto era acercar a la gente joven la fuerza de Lorca”.

A su lado, Penélope Cruz, colocaba el estreno como “uno de los momentos más fuertes” que ha vivido en el festival. Dice que no le importó en absoluto que su personaje, Nené Romero, una cupletista que protagoniza dos números musicales para las tropas, tuviera apenas 10 minutos en pantalla. “No estamos locos, las películas no pueden cambiar el mundo, pero pueden contribuir a hacer las cosas mejor”, explica sobre su motivación. “Y algo importante, no solo en nuestro país: lo que te llega de una sala de cine a veces puedes ser más fuerte y poderoso que lo que estudias en el colegio”.

Penélope Cruz, junto a Javier Calvo, en la rueda de prensa de 'La Bola Negra' en el Festival de Cannes. EFE/EPA/Kate Green / POOL

La actriz se ha emocionado hasta las lágrimas al recordar que, el día antes de rodar la escena, le comunicaron que tenía un aneurisma cerebral. “Le pregunté al doctor si podía hacer cardio, cantar y bailar durante varios días y me dijo que sí. El día de rodaje es una de las cosas que recordaré antes de morir: no me habían dicho cómo iba a ser la escena y entrar ahí, viendo la vida que habían montado, pensando que tenía un aneurisma, que luego quedó en nada… Hay que contar esas cosas para compartir, no desde un lugar de victimismo, sino para seguir adelante”.

Cruz ha relacionado a Los Javis con Almodóvar. “Reacciono a lo injusto, como cuando veo luchar por derechos que nunca debieron ser cuestionados. He tenido la suerte de hacer siete películas con Almodóvar y he hecho algo muy bueno en esa dirección. Ha sido mi maestro. Recuerdo leer sus entrevistas con 13 años y pensar: ¿Por qué no es nuestro presidente? Es un referente, más allá de ser un genio como director”.

Miguel Bernadeau, Javier Calvo, Javier Ambrossi, Carlos González, Guitarricadelafuente y Milo Quifes, en el Festival de Cannes. Rocco Spaziani Rocco Spaziani

Guitarricadelafuente, protagonista y revelación de la película en su primer trabajo como actor, interpretando a un soldado que, al conocer al amante Lorca, Rafael Rodríguez Rapún, se cuestiona a sí mismo. “Sebastián tiene mucho de mí y yo de Sebastián. Cómo sufre con el deseo y con estar bloqueado en un tiempo con tanta agresividad”, dice el músico.

Para concluir, Carlos González, protagonista de la tercera trama de la película, situada en el presente, resume La bola negra del modo más directo: “La memoria queer también es memoria histórica. Los maricas también somos parte de la historia”.