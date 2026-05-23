Los Javis, mejor dirección en el Festival de Cannes cuya Palma de Oro gana 'Fjord', de Cristian Mungiu

Llegaron, arrebataron y vencieron con Premio a la mejor dirección. El idilio de Los Javis y La bola negra en el Festival de Cannes cristaliza en el palmarés del jurado, en un nuevo hito para el cine español, con un galardón. que solo había ganado Pedro Almodóvar en 1999 con Todo sobre mi madre. La Palma de Oro es para la contundente Fjord del rumano Cristian Mungiu, que gana así el festival por segunda vez tras su victoria en 2007 por 4 meses, 3 semanas y 2 días.

La bola negra sale como la película evento del certamen: nadie ha quedado indiferente ante la operística apuesta en torno a la obra inacabada de Federico García Lorca, del mismo título, que se atreven a imaginar en su película, además de recuperar la figura de Rafael Rodríguez Rapún, miembro de La Barraca y amor clave del dramaturgo, además de una mirada desde el presente a la memoria histórica general y de la represión homosexual en particular.

Gran Premio del Jurado: Minotauro, de Andrey Zvyagintsev El Gran Premio del Jurado, segundo en importancia es para Minotauro, del ruso Andrey Zvyagintsev, que supone su regreso al cine tras ocho años, tras enfermar gravemente de covid, una larga convalecencia y el exilio definitivo de Rusia. Minotaruro adapta La mujer infiel, de Claude Chabrol, con la historia de un marido que sospecha una infidelidad de mi mujer en el contexto de la movilización para combatir a Ucrania. La corrupción e impunidad se intercalan en las dos dimensiones a través de su cine denso, y quizá más redondo de esta edición.

Mejor dirección: Javier Calvo y Javier Ambrossi (La bola negra) y Pawel Pawlikowski (Fatherland) El director polaco Pawel Pawlikowski comparte con La bola negra el premio a la mejor dirección con Fatherland, una exquisita recreación del viaje del novelista Thomas Mann con su hija y también escritora Erika, transitaron en 1949 entre las dos Alemanias separadas tras la II Guerra Mundial, al que el director polaco vuelve a aplicar su preciosista estilo en blanco y negro y encuadres pluscuamperfectos. Cannes 2026: Pawel Pawlikowski sublima en 'Fatherland' la tragedia alemana de Thomas y Erika Mann Esteban Ramón

Premio del Jurado: The dreamed adventure (Valeska Grisebach) Proyectada el último día de la competición, cuando escasean las fuerzas para apreciar (o incluso ver) una película de dos horas y media, casi pasa desapercibida. Pero The dreamed adventure, de la alemana Valeska Grisebach es una de las propuestas más originales: una combinación del mejor cine naturalista sensorial con una trama negra sobre una arqueóloga que regresa a su pueblo, lugar remoto entre la frontera búlgara y turca. Allí, se enfrentará a un violento mundo masculino que añora ‘la era de los hombres’ y al que se enfrenta con un coraje inopinado.

Mejor Actor: Valentin Campagne y Emmanuel Macchia (Coward) Premio a la mejor interpretación masculina para los dos protagonistas de Coward, de Lukas Dhont, otra película que aborda la represión de los homosexuales en el pasado, en su caso en el frente de la Primera Guerra Mundial. Emmanuel Macchia y Valentin Campagne, mejores actores por 'Coward'. Andreea Alexandru Andreea Alexandru Campagne y Macchia logran el milagro de intimidad como dos soldados que ocultan y también lograr hacer aflorar la atracción el deseo, en una película con algunas de las escenas más hermosas de la competición.

Mejor Actriz: Virginie Efira y Tao Okamoto (All of a sudden) Y otro premio compartido para mejor actriz, también muy justificado, para Virginie Efira y Tao Okamoto, por All of a sudden, del japonés Ryusuke Hamaguchi, precisamente una historiade amistad entre una directora de una residencia de mayores (Virginie Efira) y una dramaturga que reflexiona sobre los cuidados (Tao Okamoto) en cuyo encuentro divagan y reflexionan sobre la naturaleza del capitalismo y la solución a su inhumanidad. La pelíucla más optimista del festival y nueva lección del cine moroso pero adictivo del director japonés.