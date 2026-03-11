Barbra Streisand recibirá la Palma de Oro Honorífica en el Festival de Cannes
- La carrera de la actriz, cantante y directora es una de las más destacadas del entretenimiento durante seis décadas
- "Con orgullo y profunda humildad me siento honrada", ha reaccionado la ganadora de dos Oscar
La actriz, cantante y directora de cine estadounidense Barbra Streisand recibirá la Palma de Oro honorífica durante la ceremonia de clausura del Festival de Cannes, que se celebrará el próximo 23 de mayo en el Palacio de Festivales. El reconocimiento premia una trayectoria artística excepcional que ha marcado la historia de la música y el cine, y por tanto, la cultura popular durante más de seis décadas.
En un comunicado, Streisand ha expresado su gratitud por el homenaje: "Con orgullo y profunda humildad me siento honrada de unirme a quienes han recibido antes esta Palma de Oro honorífica, cuyo trabajo siempre me ha inspirado". La artista ha destacado además el rol del cine: "En estos tiempos difíciles, el cine tiene la capacidad de abrirnos el corazón y la mente a historias que reflejan nuestra humanidad compartida y a perspectivas que nos recuerdan tanto nuestra fragilidad como nuestra resiliencia. El cine trasciende fronteras y políticas, y afirma el poder de la imaginación para forjar un mundo más compasivo".
La carrera de Streisand es una de las más destacadas del entretenimiento internacional. Y, como recalca la nota de prensa, a menudo las cifras no reflejan lo valioso de una figura. Y, sin embargo, quizá este sí sea el caso. En la gran pantalla ha hecho 19 papeles y ha dirigido tres películas, ha ganado dos premios Oscar y es la primera mujer en ganar en Mejor Canción Original en 1977, además de 11 Globos de Oro y de ser la primera mujer en ganar a Mejor Director en 1984.
Y en música se ni te cuento: 37 álbumes de estudio, 13 bandas sonoras, 10 premios Grammy, además de ser la única artista en alcanzar el número uno en ventas de álbumes durante seis décadas consecutivas y ser la artista femenina con más álbumes número uno de todos los tiempos hasta 2023. Hablamos, entonces, de una influencia en la cultura pop descomunal.
"Legendaria síntesis entre Broadway y Hollywood"
De las tres películas que dirigió, la primera fue Yentl, una historia de emancipación y el travestismo, a la que siguieron dos películas más: El príncipe de las mareas (7 nominaciones al Óscar) y El amor tiene dos caras (2 nominaciones al Óscar). Soñando con ser actriz desde pequeña, se dedicó al canto por necesidad. Su deslumbrante carrera, marcada por la pasión, el carisma y la alta exigencia, comenzó muy temprano, muy rápido y de forma impresionante: triunfó en los cabarets a los 18 años; en los escenarios de Broadway a los 20; con su primer álbum musical a los 21; y frente a las cámaras a los 26 en Funny Girl de William Wyler, que le valió su primer Óscar.
Actriz deslumbrante, cantante excepcional, una fuerza de vitalidad, humor y sensualidad, Barbra Streisand busca la perfección. A pesar de su extrema profesionalidad, todo en ella conserva su emotividad y sinceridad. Destaca en los musicales: ¡Hola, Dolly! (1969), Ha nacido una estrella (1976) y comedias clásicas como El búho y la gatita (1970), Por Pedro (1974), Los Fockers (2003), y conmovió al público con dramas como Nuts (1987) y una de las historias de amor más hermosas del cine hollywoodense de posguerra, Tal como éramos (1973).
Como señala el director del festival, Thierry Frémaux: «Barbra Streisand, estrella mundial, es ante todo una artista que impulsa proyectos que reflejan quién es, que le son propios y que comparte con el mundo entero. Es la legendaria síntesis entre Broadway y Hollywood, entre el teatro de variedades y la gran pantalla. Escucharla cantar y verla actuar forma parte de nuestros mejores años».
Además de su trabajo artístico, Streisand ha estado muy implicada en diversas causas sociales, entre ellas la investigación médica, la igualdad de género y los derechos de las minorías. Con este homenaje, el Festival de Cannes celebra por primera vez la presencia en La Croisette de una de las figuras más influyentes del espectáculo mundial.