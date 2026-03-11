Barbra Streisand recibirá la Palma de Oro Honorífica en el Festival de Cannes

La actriz, cantante y directora de cine estadounidense Barbra Streisand recibirá la Palma de Oro honorífica durante la ceremonia de clausura del Festival de Cannes, que se celebrará el próximo 23 de mayo en el Palacio de Festivales. El reconocimiento premia una trayectoria artística excepcional que ha marcado la historia de la música y el cine, y por tanto, la cultura popular durante más de seis décadas.

En un comunicado, Streisand ha expresado su gratitud por el homenaje: "Con orgullo y profunda humildad me siento honrada de unirme a quienes han recibido antes esta Palma de Oro honorífica, cuyo trabajo siempre me ha inspirado". La artista ha destacado además el rol del cine: "En estos tiempos difíciles, el cine tiene la capacidad de abrirnos el corazón y la mente a historias que reflejan nuestra humanidad compartida y a perspectivas que nos recuerdan tanto nuestra fragilidad como nuestra resiliencia. El cine trasciende fronteras y políticas, y afirma el poder de la imaginación para forjar un mundo más compasivo".

La carrera de Streisand es una de las más destacadas del entretenimiento internacional. Y, como recalca la nota de prensa, a menudo las cifras no reflejan lo valioso de una figura. Y, sin embargo, quizá este sí sea el caso. En la gran pantalla ha hecho 19 papeles y ha dirigido tres películas, ha ganado dos premios Oscar y es la primera mujer en ganar en Mejor Canción Original en 1977, además de 11 Globos de Oro y de ser la primera mujer en ganar a Mejor Director en 1984.

Y en música se ni te cuento: 37 álbumes de estudio, 13 bandas sonoras, 10 premios Grammy, además de ser la única artista en alcanzar el número uno en ventas de álbumes durante seis décadas consecutivas y ser la artista femenina con más álbumes número uno de todos los tiempos hasta 2023. Hablamos, entonces, de una influencia en la cultura pop descomunal.