Tour de Francia 2026, en directo hoy en vídeo: etapa 5 entre Lannemezan y Pau

Este miércoles 8 de julio se disputa la etapa 5 del Tour de Francia 2026 entre Lannemezan y Pau, de 158,3 kilómetros de recorrido con un perfil llano que propicia una posible llegada masiva donde los sprinters puedan apurar sus opciones de victoria.

El noruego Torstein Traen (Uno-X) defiende los 28 segundos de ventaja en la clasificación general sobre el estaounidense Sean Quinn (EF) tras la victoria de Mads Pedersen (Lidl Trek) en la etapa 4 donde Tadej Pogacar cedió el maillot amarillo tras cruzar la línea de meta en el pelotón a casi 13 minutos del ganador.

La segunda jornada con menos kilómetros del Tour 2026 augura un ritmo frenético desde el inicio tras un recorrido sin apenas ondulaciones, tan solo en el punto kilométrico 132.7 se afronta el Alto de Baleix, una cota de tan solo un kilómetro de ascensión y un desnivel medio del 8,8% a 25 kilómetros de la línea de meta.

En 2019, la capital de Bearne celebró el centenario de la aparición del maillot amarillo, una fecha especial magistralmente honrada por Julian Alaphilippe con una victoria espectacular en la contrarreloj individual donde sorprendió a los grandes especialistas como Geraint Thomas.

La lucha final por la victoria de etapa tendrá lugar en las calles de Pau, final clásico en la grande boucle. El previsible sprint acabará en la plaza de Verdun después de una recta de casi 600 m por la calle Maquis Le Béarn, en una línea de meta donde han ganado antes grandes escaladores, rodadores, cazaetapas y también sprinters como Sean Kelly, Robbie McEwen, Arnaud Démare o, el más reciente, Jasper Philipsen, hace dos años.