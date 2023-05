'Monsieur' Frémaux, el jefe yudoca que defiende Cannes: "El futuro del cine está en manos del cine"

Thierry Frémaux, el mandamás del Festival de Cannes, tiene tres ídolos: Martin Scorsese, Bruce Springsteen y Eddy Merckx. Del primero ha logrado que acuda a Cannes por primera vez en 37 años con su anhelada Killers of the flower moon, al segundo lo vio hace dos días en concierto en Nanterre, y el tercero aparece cualquier día en La Croissete en maillot amarillo porque nada, o poco, se resiste a una de las personas con más poder en el cine.

Frémaux (Tullins, 1960) es el cuello de botella del mejor cine de autor mundial. La mayoría de las películas quieren estar en Cannes y el angosto acceso desemboca en una puerta en la que él tiene la última palabra. Un poco como su imagen al recibir a los equipos en la alfombra roja de gala del Palacio de Festivales de Cannes: sonriente y de pie frente a la escalinata, consciente de ser el Napoleón de su pequeño imperio.

Queda un día para el comienzo del festival y escuchándole parece que escampan todos los nubarrones de la industria del cine. Siempre con buen talante, cambiando de idioma según su interlocutor y lleno de energía y entusiasmo. “El cine se salva a sí mismo. Existe, y es popular, porque amamos el cine. Es así para Top Gun: Maverick, Parásitos o el cine de autor. El cine nos cambia. El futuro del cine está en manos del cine”.

Parece un simpático jugador de cartas y, como se dice en el mus, “la boca no hace juego”. Un ejemplo: Pedro Al­modóvar adelantó por su cuenta en diciembre, en un podcast junto a Dua Lipa, que Extraña forma de vida estaría en Cannes porque Frémaux le había pedido que aguantará sin estrenarlo. Hace solo un mes, Frémaux, se hacía el sueco extremo al respecto en una entrevista con Variety: “Es un corto, creo”. Hoy en rueda de prensa se desdice alegremente recordando que eligió en diciembre el corto. A Frémaux hay que escucharle entre líneas.

Cuando no quiere polémica, despacha diciendo que solo habla de cine. ¿Por qué no está la película de Woody Allen? “No hablo de películas que no están”. Cuando no le importa mojarse un poco, se moja. Como cuando le preguntan sobre la inconveniencia, para el espectador estadounidense, de abrir el festival con una película en la que participa Jonhny Depp (Jeanne du Barry). “No estoy familiarizado con la imagen de Depp en EE.UU. Vimos la película y ya. Creo en la libertad de expresión y acción dentro de la ley. Soy la persona del mundo menos interesada en el juicio que tuvo. Solo me interesa el actor. Está muy bien en la película y su papel no es fácil”.

España es el país invitado este año en el Marché du Film, el mercado más importante del cine, y el delegado general de Cannes lo ha destacado. “Es un hecho importante. La situación de las salas es complicada, pero en España hay grandes profesionales y grandes festivales como San Sebastián, Sevilla o Málaga. Es un país muy activo y bienvenido al festival como el año pasado con Sorogoyen. Este año Almodóvar decidió expresarse en un cortometraje. A Víctor Erice (que regresa 30 años después) recuerdo que le escogimos de jurado el año que presidía Tim Burton y me preguntó por qué. ‘Quiero que el mundo sepa que estás vivo’, le dije. Y este año tiene nueva película”.