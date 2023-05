Treinta años no son nada si la espera es la nueva película de Víctor Erice. Cerrar los ojos, el primer largometraje del legenadario director, se estrena en el próximo Festival de Cannes y llegará a las salas el 29 de septiembre, pero RTVE estrena en exclusiva las primera secuencia de la cinta, con un reparto encabezado por Manolo Solo y Jose Coronado y que completan Ana Torrent, María León, Mario Pardo, Soledad Villamil, Petra Martínez y José Mª Pou.

Cerrar los ojos muestra a un célebre actor español, Julio Arenas (interpretado por José Coronado), que desaparece durante el rodaje de una película. Aunque nunca se llega a encontrar su cadáver, la policía concluye que ha sufrido un accidente al borde del mar. Muchos años después, esta suerte de misterio vuelve a la actualidad a raíz de un programa de televisión que pretende evocar la figura del actor, ofreciendo como primicia imágenes de las últimas escenas en que participó, rodadas por el que fue su íntimo amigo, el director Miguel Garay (Manolo Solo).

Manolo Solo en 'Cerrar los ojos' Manolo Solo en 'Cerrar los ojos' Manolo Pavón.

Aunque ha realizado cortometrajes incluidos en películas corales (como Alumbramiento o Centro histórico), Cerrar los ojos es la primera pelicula de Erice desde El sol del membrillo (que precisamente obtuvo el Premio del Jurado en Cannes). El director de las míticas El espíritu de la colmena o El sur regresa a la ficción pura con un guion del propio Erice y Michel Gaztambide (ganador de un Goya por No habrá paz para los malvados).

01.56 min El regreso de Víctor Erice (Carlos del Amor) Imagen y sonido: Juan Lage / Maria Varela

Identidad y memoria parecen temas de la película, presentes también en la primera secuencia que podemos ver, donde el personaje de Manolo Solo parece especular sobre el destino de su antiguo amigo. La película se ha rodado en diversas localizaciones de Granada, Almería, Asturias,Madrid y Alcalá de Henares.

En una entrevista con TVE, el director de 82 años declaraba: "No he estado inactivo. La condición de cineasta no la separo de la contemplación, estudio y enseñanza del cine". Y reflexionaba sobra la evolución de la industria: "Antes el lugar del espectador era la sala de cine en exclusiva, puedo decir que he visto una película en un ordenador, pero no digo que la he visto, sino que la he visionado".

íctor Erice, junto a Jose Coronado y Manolo Solo íctor Erice, junto a Jose Coronado y Manolo Solo Manolo Pavón

Erice ha contado con Valentín Álvarez (director de fotografía), Iván Marín (sonido); Juan Ferro (postproducción de sonido); Curru Garabal (dirección de arte); Helena Sanchis (vestuario); Ascen Marchena (montaje) y Federico Jusid, responsable de la banda sonora.