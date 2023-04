'Cerrar los ojos', el esperado regreso de Víctor Erice, se estrenará en el Festival de Cannes

Cerrar los ojos, la nueva película de Víctor Erice, se estrenará en el próximo Festival de Cannes, dentro de la sección Cannes Premiere, según ha anunciado el festival. La película, la primera de Erice desde El sol del membrillo en 1992, cuenta con un reparto encabezado por Manolo Solo, junto a José Coronado y Ana Torrent, y está participada por RTVE.

Es la única presencia española en un festival que ya tiene sus pretendientes para la Palma de Oro, que incluyen las nuevas películas de muchas de las vacas sagradas del certamen: Ken Loach (The old oak) , Wes Anderson (Asteroid city), Nanni Moretti (Il sol dell'avvenire) o Hirokazu Kore-eda (Monster). También competirán otros ganadores de Palma de Oro como en turco Nuri Bilge Ceylan (con About dry grasses) y Wim Wenders (con Perfect days).

La competición tiene una récord histórico de presencia femenina con seis cineastas (de un total de 18 películas). En Cannes se verán las nuevas películas de la austríaca Jessica Hausner (Club Zero), la senegalesa Ramata-Toulaye Sy (Banel et Adama), la francesa Catherine Breil (L'ete dernier), la italiana Alicia Rohrwacher (La chimera) y la tunecina Kaouther Ben Hania (Four daughters).

En una rueda de prensa a cargo de la presidenta del festival, Iris Knobloch, y su consejero delegado, Thierry Frémaux (que antes del anuncio recordó al recientemente fallecido Carlos Saura) han destacado no solo la abundante presencia de películas estadounidenses e italianas, sino que la selección es geográficamente una de las más amplías de los últimos años, con un notable regreso del cine asiático, incluyendo la presencia por primera vez de una película de Mongolia, y una creciente selección africana. "No seleccionamos a las películas, son las películas que son seleccionadas por nosotros", ha dicho Frémaux.

Las películas se suman a las ya anunciadas presencias de la nueva película de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon; la nueva entrega que James Mangold firma de Indiana Jones (Indiana Jones y el Dial del destino); y el nuevo cortometraje de Pedro Almodóvar Extraña forma de vida, de temática 'western' y protagonizada por Ethan Hawke y Pedro Pascal. Además, Jeanne Du Barry, de la cineasta Maïwenn y protagonizada por Johnny Depp será la película de inauguración.