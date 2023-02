Muere Carlos Saura, gigante del cine español

El cineasta Carlos Saura, uno de los grandes directores de la historia del cine español, ha fallecido este viernes, ha confirmado RTVE.es. Su filmografía cuenta con un buen número de obras maestras como La caza o Cría Cuervos, entre los 44 largormetrajes y varios cortometrajes que dirigió a largo de 60 años de carrera. Saura había sido reconocido con el Goya de Honor 2023, que iba a ser entregado en la ceremonia del próximo 11 de febrero en Sevilla, un premio que agradeció afirmando: "He tenido suerte en la vida haciendo aquello que más me atraía: he dirigido cine, teatro, ópera y he dibujado y pintado toda mi vida".

Prolífico e intuitivo, Saura no ha sido solo uno de los directores claves de los años 60, 70 y 80: su influencia trasciende generaciones y fronteras. Su obra ha sido citada por Martin Scorsese, Woody Allen o Steven Spielberg, y es reverenciado por cineastas españoles contemporáneos como Paco Plaza, Raúl Arévalo o Carlos Vermut. "Cada vez me siento más querido aquí”, decía en una entrevista con RTVE.es en 2016.

Dos veces nominado al Oscar, ganador del Festival de Berlín y premiado en Cannes, su prestigio no se explica sin embargo con todos los premios que obtuvo. Además de su impacto internacional, fue el cineasta clave de los últimos años de la dictadura franquista, con una serie de películas imprescindibles en las que analizaba simbolicamente el régimen a través de las relaciones familiares. Su alianza con el balarín y coreógrafo Antonio Gades inició la segunda etapa de su carrera, marcada por la música y los documentales.

Carlos Saura, de fotógrafo a cineasta imprescindible Nacido en Huesca en 1932, hijo de un abogado y una pianista, su familia se refugió durante la Guerra Civil sucesivamente en Madrid, Barcelona y Valencia. Era el hijo mayor de cuatro hermanos -el menor de ellos fue pintor Antonio Saura- y en 1941 se traslada a Madrid para estudiar bachillerato y posteriormente ingresó en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas. Con 19 años, el trabajo fotográfico de Carlos Saura era portada de ABC y Paris-Match le ofreció formar parte de su equipo. En los años 50 recorrió España para dejar testimonio de la posguerra. Carlos Saura, el fotógrafo, ha sido sepultado por su fascinante obra cinematográfica, pero su facilidad para rodar rápido y con estilo parte de esta época. Tras unos cortometrajes, su primera película, Los golfos (1960) le sitúa como un autor de referencia en Europa, en una época en la que los festivales garantizaban la existencia del cine personal. “Tras volver de Cannes con Los golfos pensé que no volvería a hacer cine y más de una vez lo he pensado. Si no fuera por los festivales y su repercusión no podría haber hecho más de dos películas. Me siento un superviviente porque fuera de España me reconocen y me quieren”, explicaba en la entrevista.

Éxito internacional y alianza con Querejeta Cuando los guiones eran un campo de minas para la censura, dirigió La caza (1965), una alegoría de la guerra civil visualmente revolucionaria, hito del cine mundial, e influencia declarada de Steven Spielberg y Sam Peckinpah. Con el Oso de Plata en Berlín comenzó su leyenda. La mitad invisible La caza, de Carlos Saura Ver ahora Además de La caza, el tándem que formó con el productor Elías Querejeta cubre buena parte de lo mejor de su filmografía: Peppermint Frappé (1967), Ana y los lobos (1973), Cría cuervos (1976), Mamá cumple 100 años (1979) o Deprisa, deprisa (1980), la obra maestra del cine quinqui con la que vuelve a ganar el Festival de Berlín. En el cénit de su fama autoral, fue invitado a dirigir en EE.UU. Y no por los estudios, sino por el patrón del cine independiente Robert Altman. “Era muy amigo mío, pero le contesté con mucha sinceridad: Para hacer una película en EE.UU. no podía ir como un turista, como hacen muchos europeos fascinados por América, sino que tendría que vivir 2 o 3 años e introducirme en la vida americana, pero como no tenía tiempo, lo dejamos para otra época”, recordaba.