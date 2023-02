En España no existió una corriente, sino alguna isla como Los golfos, en la que el trabajo del Saura fotógrafo que documentó la posguerra está presente en retrato de los arrabales de Madrid y de la pandilla protagonista para la que Saura utilizó a actores no profesionales. Un debut que fue directamente seleccionado para competir por la Palma de Oro de Cannes, aunque en España tardó dos años en estrenarse por problemas con la censura.

Bodas de sangre (1981)

El mismo año de Deprisa, deprisa, Saura gira 180 grados y estrena Bodas de sangre, la primera de sus colaboraciones con el bailarín Antonio Gades y adaptando la obra de Federico García Lorca.

Hablando de su pasión por el flamenco, dijo una vez que él mismo quiso probar como bailaor. “Quizá por eso más tarde, en venganza he hecho las películas de flamenco: lo que no podía bailar yo, lo hacían los demás”. En aquellas películas refleja la expresión, sensibilidad y pasión de la danza española. “Yo he llegado a hacer repetir una escena, cuando ya la toma era buena, por el placer de ver a un grupo bailar, fascinado con eso, lo he mandado repetir”, confesaba.