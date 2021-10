Carlos Saura: "La Guerra Civil no ha sido convenientemente tratada en el cine"

Si la cantidad de proyectos que alguien maneja al mismo tiempo es un indicador de vitalidad, Carlos Saura la tiene disparada. La semana pasada presentó en el Museodel Prado el cortometraje Goya. 3 de mayo, pronto estrena El rey de todo el mundo (otra de sus películas musicales), trabaja en una serie sobre Lorca y completa un guion sobre la Guerra Civil. Junto a su hija, Anna Saura, productora en sus últimos trabajos, repasa su agenda de los próximos días: “Mañana a Santander, luego México, Sitges…”.

“Ahora estoy trabajando en los orígenes del arte con José Luis Arsuaga y Pedro Saura, expertos en el paleolítico”, añade el cineasta, de 89 años, a un grupo de periodistas. “Estoy estudiando las cuevas y veo que el hombre no ha parado de guerrear entre sí. Es algo innato, no para la violencia. No hemos aprendido nada”.

De esos conflictos trata también el cortometraje con el que acude a San Sebastián: Rosa, rosae, un homenaje a José Antonio Labordeta y un ejercicio de memoria de la Guerra Civil que sufrió como niño. Sobre la música de Labordeta, Saura despliega fotografías de la posguerra intervenidas con dibujos y añade sonidos que rememoran bombardeos y ruidos de aquellos colegios en los que creció y que refleja el comienzo de la canción: “Rosa, rosae. Y también el valor de PI. Y el recuento de todos los muertos, de la última Guerra Civil. Así, así, así crecí”.

“Labordeta era un tipo estupendo, me parece uno de los grandes cantautores y le admiro muchísimo”, explica el director, que ya utilizó la canción en Jota, de Saura, y afirma que “hay una identificación muy grande” con lo que él vivió. El tema no es ajeno a la obra del cineasta, que trató el conflicto, ya fuese alegóricamente durante la dictadura (La caza), o en democracia en la película por la que ganó el Goya (¡Ay, Carmela!).