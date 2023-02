Carlos Saura, el reportero fotográfico que triunfó como cineasta

Carlos Saura ha fallecido a los 91 años. Nos deja uno de los cineastas más brilantes e internacionales del cine español. Un director que siempre cuidó mucho la fotografía de sus películas, de ahí sus numerosas colaboraciones con Vittorio Storaro, uno de los mejores directores de fotografía de la historia del cine, ganador de tres Oscars.

Pero lo que mucha gente desconoce es que antes que cineasta, Carlos Saura fue fotógrafo y reportero. Con apenas 19 años, el trabajo fotográfico de Carlos Saura fue expuesto en la Sociedad fotográfica de Madrid. Imágenes suyas fueron portada de ABC, y Paris-Match le ofreció formar parte de su equipo.

Fue en los años 50 cuando Saura recorrió España para dejar testimonio de la posguerra, un trabajo que pudo verse en PhotoEspaña 2017, en la exposición Carlos Saura. España años 50. “Aunque fui profesional en mi juventud, me considero un amateur. Hago las fotografías que me apetecen. Algún día me harán exposiciones de mis etapas más modernas porque hasta ahora parece que me he dedicado a la fotografía en la prehistoria”, bromeaba Saura en la presentación de dicha exposición, cuyas fotografías también se recogieron en un libro del mismo título.

Organizada por las regiones visitadas por Saura, sus imágenes mostraban en blanco y negro las heridas de la posguerra. “Es una España que no era la España oficial. La oficial era otra: una en la que se presentaban los progresos y el aumento de la prosperidad. Quizá era cierto en algunos ámbitos, pero en otros no era así”, -explicaba entonces Saura-. “Me encontré con pueblos deprimidos, personas al límite de la pobreza, en condiciones realmente infrahumanas”.

Pero el temprano éxito de sus películas hizo que Carlos Saura, el fotógrafo, fuera sepultado por su fascinante obra cinematográfica.

