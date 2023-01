“Lorca por Saura” es una obra de entretenimiento que toca directamente los sentimientos del público. La vida de Federico García Lorca se recreará en un espectáculo teatral que engloba todas las disciplinas artísticas que Carlos Saura ha cultivado a lo largo de su trayectoria. La música, la fotografía, la pintura, la danza y el cine tienen su espacio en esta obra que cuenta desde el nacimiento del dramaturgo en la vega de Granada y que pasa por su estancia en la residencia de estudiantes, por los viajes a Nueva York, Cuba y Argentina. No se olvida de la creación de la Barraca y, por supuesto, acaba en su fusilamiento en la guerra civil.

Hasta ahora, Jennifer Jessica Martínez Fernández, más conocida por su nombre artístico India Martínez, era cantante. Sin embargo, su trayectoria artística consolidada y reconocida nacional e internacionalmente se ampliará gracias a la confianza depositada por Carlos Saura al elegirla como la encarnación del mismísimo Lorca.

La cordobesa debuta como actriz en el preestreno de la obra en el Cartuja Center Cite de Sevilla el 21 de enero. El 26 de enero, “Lorca por Saura” se interpretará en el Teatro Cervantes de Málaga y, a partir del 15 de febrero, llegará al Teatro Infanta Isabel de Madrid.

Enfrentarse a la interpretación

“Tengo mucho más de Lorca de lo que me imaginaba.“

La cantante India Martínez concedió una entrevista a RTVE Andalucía para conocerla más en profundidad que sus ya conocidos cuatros discos de platino, dos candidaturas a los Premios Grammy Latinos y su Premio Goya a la Mejor Canción Original en 2015. “Tengo mucho más de Lorca de lo que me imaginaba”, cuenta la artista. “Creo que engloba muchas disciplinas artísticas. A mí me encanta expresarme a través del arte en manos de Saura”.

“Yo siempre me he subido a un escenario para cantar y, ahora, lo hago para interpretar y cantar. Ambas cosas van de la mano”, reflexiona la cordobesa. “Ahora mismo me siento fuera de mi zona de confort, pero yo creo que el trabajo que venimos haciendo todo el equipo se va a notar”.

“No tengo problema para memorizar, pero cuando me llegó el guion pensé que era mucho.“

Aunque tenía mucha curiosidad por la interpretación, le preocupaba su capacidad para afrontar un guion. “Son muchas páginas que memorizar y yo estoy acostumbrada a la duración de una canción. Es verdad que no tengo problema para memorizar, pero cuando me llegó el guion pensé que era mucho”, confiesa. “Cuando me llegó eso dije: ‘Uf, esto no sé si voy a ser capaz’, pero ahí estaba Saura para decirme que por supuesto que era capaz de eso”.

“El hecho de haber conectado con el personaje me ayudó muchísimo y empecé a trabajar simplemente a hincar los codos y ya está. Llega un día que te lo sabes y no te das ni cuenta”, afirma la cordobesa. Confiesa que la fuerza de su constancia viene de Saura: “Creo que el verlo a él tan entusiasmado hace que yo me entregue muchísimo más”.