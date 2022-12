India Martínez: "Mis valores son mis principios"

“La pasión por la música” fue lo que unió a India Martínez y Melendi. A partir de un encuentro alrededor de la canción “Si ella supiera”, gestaron el disco Nuestro mundo. En Las tardes de RNE la cantante destaca que al asturiano “le gusta mucho el rumbeo desde siempre, ese aire aflamencadillo. Aunque él es del norte y yo del sur, conectamos perfectamente en lo que queríamos plasmar y como musicalmente nos admiramos”.

“Llevaba un libro con una idea de la canción que quería hacer con él, incluso el título del relato”. Entonces fue cuando le llamó, le propuso componer algo juntos, le invitó a su casa, quedaron y “fluyó todo súper bien. En una tarde teníamos un pedazo de ‘hit’. Ya venía una parte escrita, eso facilita el trabajo y la dirección es mucho más clara. Quedó tan bien”, le ha explicado a Carles Mesa.

Después de esta experiencia “tan bonita”, cuenta que quedó “reflejado en la canción”. “Nos hemos dado cuenta que los dos somos súper cabezones, que somos muy parecidos y al final creo que hemos hecho un gran trabajo. Yo estoy, por lo menos, súper satisfecha, contenta y espero que la gente lo sienta de esa manera”.

La cantante explica que se queda “con todas” las canciones porque “depende en qué momento” le apetece unas u otras. Pone como ejemplo “A ti mujer”, que es “super especial, más baladita, más íntima”, o la bachata “5 sentíos”, que “tiene una luz y te apetece cantarla y bailarla en cualquier sitio”.

“A ti mujer” es una canción donde reivindica la igualdad de género: “Todavía sigue habiendo muchísimas muertes por violencia de género, muchísimas denuncias, muchos micromachismos; todavía a una le da reparo mostrarse tal cual es, descubrirse la piel o salir en una foto en bikini y que te sientas juzgada”.

“De esa forma es como que todo va cobrando un sentido, sabes a dónde quieres ir, no te pierdes en el camino porque siempre está ahí tu raíz y tu gente para reforzar. Si en algún momento te pierdes, ahí está tu sitio y tu gente. La verdad que lo tengo muy claro: mis valores son mis principios. Mi familia, por suerte, me ha dado muy buenos valores y eso te ayuda a moverte por donde te da la gana”.

Con Carlos Saura

La cordobesa debutará como actriz en la obra Lorca de Saura el 26 de enero de 2023 en el Teatro Cervantes de Málaga, a partir del 15 de febrero llegará al Teatro Infanta Isabel de Madrid. India Martínez lo define como “un pelotazo”, a lo que añade “tampoco estaba previsto. Empecé el año y no me esperaba esto por nada del mundo, pero de repente se me presenta la oportunidad y de la mano de Carlos Saura, nada más y nada menos”.

“Que se fije en ti y quiera que seas la protagonista de una obra de teatro en la que tengo que encarnar a Lorca. Digo, mira: Lorca, para empezar, me encanta. Es una inspiración para mí. Escribo a veces poemas y me acuerdo de él. En el flamenco lo hemos tenido como un referente y hemos utilizado sus letras y sus poemas constantemente. Yo lo hago, lo he hecho desde niña. Encima, dos maestros juntos. La oportunidad de poder trabajar con él, que ya le dije que desde que empecé a ver sus películas, yo decía '¿pero por qué no me llama?, yo quiero cantar en sus películas'. Claro, qué me va a conocer”.