Kiko Rivera es la noticia de este fin de semana. El hijo de Isabel Pantoja sufrió un ictus a los 38 años en la madrugada del 21 de octubre y permanece ingresado en el Hospital Virgen del Rocío en Sevilla bajo observación, ya que las 72 horas posteriores tras sufrir un accidente cerebrovascular son cruciales para evitar secuelas mayores. Desde que supo el motivo del ingreso hospitalario del hijo de la tonadillera, la salud de Kiko Rivera ha preocupado a su familia, amigos y seguidores. Pero también a muchos famosos como India Martínez, Juan Magán, María del Monte, José Antonio Canales Rivera, Lolita Flores o Tony Aguilar entre otros. Todos ellos han enviado estos mensajes de cariño y apoyo para el DJ a través de las redes sociales.

Kiko Rivera recibe una lluvia de mensajes de apoyo tras sufrir un ictus

Para tranquilizar a sus seguidores, Kiko Rivera ha publicado una fotografía en el hospital de su mano con el pulgar hacia arriba junto a un desgarrador texto: "Ha sido un susto tremendo el mayor de mi vida. Gracias a todo el mundo por haberse interesado por mi estado de salud", escribe. Además, ha agradecido no solo los mensajes de cariño que tanto le han emocionado, sino también al equipo médico que ha estado a su lado en todo momento: "No puedo estar con el móvil, pero quiero daros las gracias de todo corazón. Gracias también a las enfermeras y el equipo médico que me han cuidado y me han hecho sentir como en casa", dice. Mientras tanto, su esposa, Irene Rosales, es quien sale a la puerta del hospital ante los medios para asegurar que continúa ingresado "estable y tranquilo".

Nada más subir la publicación, Kiko Rivera ha recibido una lluvia de comentarios. El primero en hacerlo ha sido Tony Aguilar, que le envía un beso y mucho ánimo, junto a India Martínez y Juan Magán: "Vamos Kikooooooooo", han escrito junto a varios emojis de corazones. Otros compañeros de profesión como María del Monte le han enviado ánimos: "Recupérate pronto y cuídate mucho. No olvides que tú eres capaz de hacerlo y que tu familia te necesita bien", dice, mientras que Lolita Flores le "desea de corazón que se ponga bueno". Además, José Antonio Canales y Chelo García Cortés le envían mucha fuerza y sus mejores deseos.