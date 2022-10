India Martínez nos sorprendía hace unos días con una publicación que daba a entender que se casaba. Pero la artista acaba de aclarar lo que significaba aquel anillo de su foto en Instagram: "Que no, ¡que no me caso! El anillo era una pista de mi nueva canción �� Cuando veáis el vídeo lo entenderéis. Qué mejor regalo de cumple que este para para todas las mujeres y niñas de nuestro mundo." Desde luego, la campaña de marketing le ha salido redonda.

Quién es el novio de India Martínez ¿La cantante sale con Jason Momoa? Aunque podamos pensarlo a primera vista por el indudable parecido físico, entre la barba y la melena despeinada, no, la artista no se ha emparejado con la estrella de Hollywood. Se trata de Ismael Vázquez, su pareja desde hace más de una década. ¿Quién es? ¿A qué se dedica? ¿Cómo se conocieron? Aunque de vez en cuando les vemos posar juntos en eventos públicos y alfombras rojas, la pareja siempre ha preferido mantener su relación alejada de los focos. Tampoco es habitual verles compartir imágenes o mensajes románticos en redes sociales, aunque ambos las utilizan casi a diario, sobre todo profesionalmente. India Martínez acumula más de millón y medio de seguidores, frente a los 22 mil que tiene Ismael Vázquez. "Director, actor especialista y apasionado de la acción", así se define él mismo en su cuenta de Instagram. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Ismael Vazquez (@ismael_vazquez_n)“ “ En su galería comparte sus trabajos y sus habilidades físicas. Además, de sus proyectos frente a las cámaras, es instructor de capoeira. Ismael Vázquez estaba dando clase en un gimnasio cuando conoció a India Martínez. Desde entonces, la cantante se ha convertido en una aficionada al deporte, igual que su chico, al que también le encanta el surf, el skate, el snowboard o la escalada. Ismael Vázquez también ha trabajado al lado de India Martínez. Él fue el encargado de dirigir el videoclip de "No me basta", canción que la cantante comparte con el grupo de música DVicio. Además, ha hecho varios proyectos como director con la productora Capo Films.