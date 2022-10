"Que no, que no me caso. El anillo es una pista de mi nueva canción", confesaba India Martínez, desmintiendo las noticias publicadas durante los últimos días. La cantante cordobesa publicó la semana pasada una imagen con un anillo que parecía de compromiso, no había lugar a dudas. Fue muy escueta, "una imagen vale más que mil palabras", pensamos. En este caso, no. India Martínez no estaba anunciando su compromiso con su novio de más de diez años, Ismael Vázquez. Sin embargo, todos pensamos lo mismo. Los medios se hicieron eco de la noticia, que al final resultó ser una estrategia para promocionar su última canción: "A ti mujer". Una semana después, justo antes de lanzar su nuevo tema, India Martínez desmiente que vaya a haber boda.

La publicación de Instagram se llenó rápidamente de mensajes de sus amigos y seguidores, que felicitaban a la cantante por su futura boda. Sin embargo, la noticia de su enlace se quedó relegada a un segundo plano. Orgullosa, India Martínez posaba en las imágenes que compartió presumiendo de anillo de compromiso, que no dejó a nadie indiferente. No se parecía nada al de Tamara Falcó, una pieza de joyería asimétrica en oro con tres diamantes, un modelo poco habitual. El de la marquesa de Griñón llamaba la atención por su originalidad, pero el de India Martínez no pasó desapercibido por su tamaño.

En chándal, con su melena rizada y unas uñas perfectas, así posab India Martínez. Un look que podría llevar perfectamente Jennifer López, diva del Bronx. Las reacciones no se hicieron esperar, algunos hasta se olvidaron hasta de felicitar a la artista por su compromiso al ver semejante joya. "¡Qué pedrusco, nena!", comentaba Omar Montes en la publicación. "¡Vaya roca!", escribía uno de los integrantes de Gemeliers, Daniel Oviedo. ¿Quién se iba a imaginar que no iba a haber boda?