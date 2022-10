"¿Y si me caso?", escribía en redes sociales en julio del año pasado, dejando en el aire esa posibilidad. Ahora India Martínez acaba de anunciar su compromiso en redes con Ismael Vázquez, su pareja desde hace más de diez años. La publicación de Instagram se ha llenado rápidamente de mensajes de sus amigos y seguidores, que felicitan a la cantante por su futura boda. Sin embargo, la noticia de su enlace se ha quedado relegada a un segundo plano. Orgullosa, India Martínez posa en las imágenes que ha compartido presumiendo de anillo de compromiso, que no ha dejado a nadie indiferente.

No se parece nada al de Tamara Falcó, una pieza de joyería asimétrica en oro con tres diamantes, un modelo poco habitual. El de la marquesa de Griñón llamaba la atención por su originalidad, pero el de India Martínez no pasa desapercibido por su tamaño.

En chándal, con su melena rizada y unas uñas perfectas, así posa India Martínez para anunciar la feliz noticia. Un look que podría llevar perfectamente Jennifer López, diva del Bronx. Las reacciones no se han hecho esperar, algunos hasta se han olvidado de felicitar a la artista por su compromiso al ver semejante joya. "¡Qué pedrusco, nena!", comenta Omar Montes en la publicación. "¡Vaya roca!", escribe uno de los integrantes de Gemeliers, Daniel Oviedo.

¿Quién es Ismael Vázquez?

Ismael Vázquez e India Martínez se conocieron en el gimnasio, él era el dueño del local. Instructor de capoeira, actor especialista, director y un apasionado de la acción, asi se define así mismo Ismael, que acaba de proponerle matrimonio a India Martínez. La pareja siempre ha preferido mantenerse alejada de los focos. No es muy habitual verles compartir momentos en redes, pero cuando lo hacen se muestran de lo más enamorados. "Estoy muy enamorada. Él es mi equilibrio, me da tranquilidad. A veces me espera cuando viajo y otras viajamos juntos. Si no, yo no podría dedicarme a esto. Él hace que todo sea fácil", aseguraba India Martínez en una entrevista para el programa de televisión Planeta Calleja.