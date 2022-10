Hacía tiempo que Kiko Rivera no ocupaba las portadas y los titulares de la prensa rosa. Eso se ha acabado hoy. Y la noticia no es que haya tenido una nueva trifulca con su madre, no. Se trata de un caso de salud: el hijo de Isabel Pantoja ha ingresado de urgencia en un hospital de Sevilla tras sufrir un ictus a las 03.00 horas en la madrugada del 21 de octubre. "Ha sido un pequeño ictus, por suerte ha sido un pequeño susto, y está todo controlado. Yo estoy preocupada, claro, pero a la vez tranquila, porque es un hombre fuerte", dice Irene Rosales a las puertas del hospital sevillano. A lo largo del viernes se dijo que Isabel Pantoja había salido de Cantora para ir a ver a su hijo al hospital, pero finalmente las informaciones fueron otras: "Kiko todavía no ha podido hablar con su madre, porque no tiene el móvil en la habitación. ¡Ahora tiene que descansar!", dijo Irene Rosales. La tonadillera se encuentra esperando en Sevilla para poder ir a verlo ya que por las medidas COVID solo dejan acceder a una persona por paciente: "De momento solo estoy yo en la habitación para que esté tranquilo y no le suba la tensión. Pero sé que Isabel Pantoja va a estar a su lado", añadió a su salida del hospital, desmintiendo que Kiko hubiera sufrido una crisis de ansiedad al saber que su madre planea visitarlo.

El suceso ha ocurrido, además, apenas unas horas después de que el DJ estrenase su último single. De hecho, en sus stories de Instagram se puede leer: "Hoy estamos de estreno pero yo estoy bien jodido. A las 00.00 "Vudú" será vuestra para siempre". Según han informado fuentes cercanas a la familia a EFE, el hijo de Isabel Pantoja se sintió mal durante la madrugada y tras ser atendido en el centro de salud de la misma localidad fue derivado de urgencia al hospital, que tiene una unidad específica en este tipo de accidentes cerebrovasculares.

Kiko Rivera: primeras declaraciones tras su ictus Desde que la noticia saltó a los medios, Kiko ha preocupado no solo a su familia y amigos, sino también a sus seguidores, a quienes les ha dedicado unas palabras en su cuenta de Instagram: "Quiero agradecer a todo el mundo por haberse interesado por mi estado de salud. Ya estoy en planta un poco mejor pero no recuperado. Me han llegado todos vuestros mensajes de cariño y me han emocionado muchísimo", cuenta el DJ en sus primeras declaraciones públicas. Al lado, Kiko Rivera tranquiliza a todo el mundo con una imagen de su mando derecha levantando el pulgar hacia arriba para indicar que todo va bien: "Ha sido un susto tremendo el mayor de mi vida", cuenta. Las primeras 72 horas tras sufrir un ictus son cruciales para conocer cómo se encuentra realmente el paciente. Es por eso que aunque Kiko ya esté mejor no puede abandonar el centro de salud sin que los médicos se aseguren de que no tiene ningún riesgo de recaer y de que no tiene mayores efectos secundarios. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko)“ “ Tras salir de la unidad de cuidados en ictus, Kiko ha sido desplazado a una habitación y desde allí agradece los mensajes de apoyo y los cuidados de los sanitarios que le están atendiendo: "No puedo estar con el móvil, pero quiero daros las gracias de todo corazón. Gracias también a las enfermeras y el equipo médico que me han cuidado y me han hecho sentir como en casa", escribe. El hijo de Isabel Pantoja asegura que creía "que no salía de esta" porque jamás pensó que le fuese "a dar un ictus". Ahora bien, ni rastro de su madre. Ni una sola palabra hacia la tonadillera mientras se espera que ésta acuda a verlo a la planta.

Kiko Rivera, hospitalizado por un ictus Según han adelantado en un programa de televisión, el hijo de la tonadillera estaría ingresado en el Hospital Virgen del Rocío en Sevilla desde la madrugada del viernes 21 de octubre de 2022 por un ictus cerebrovascular que ha sufrido en su domicilio en la localidad de Castilleja de la Cuesta. El periodista Antonio Rossi dice que está en la unidad de ictus, que se encuentra en la primera planta de este centro sanitario referente en el tratamiento de esta enfermedad, y asegura que su estado "no revierte gravedad, ya que el ictus le ha afectado a una pequeña zona". Además, asegura que la progresión está siendo favorable, tanto que es posible que mañana le den el alta. "Ha tenido mucha suerte, por ahora, ahora hay que ver las consecuencias que tendrá", dice. Por protocolo de la COVID-19, tan solo un familiar puede visitar al enfermo, por lo que solo dan un pase por persona ingresada. Un pase que tendrán que compartir Isabel Pantoja e Irene Rosales, las dos mujeres de la vida de Kiko Rivera. De momento Isabel Pantoja no ha llegado al hospital, aunque sí está informada de los hechos. Poco antes de ingresar, Kiko Rivera anunciaba en su cuenta de Instagram el lanzamiento de un nuevo single, "Vudú". Kiko Rivera, ingresado de urgencia Horas antes avisaba de su estado de salud @riverakiko en Instagram Kiko tiene diabetes, enfermedad que le diagnosticaron en el mes de marzo, y que es herencia de su madre y de su tío Bernardo, tal y como él comunicó a sus seguidores en las redes sociales: "Estamos acostumbrados a subir solo las cosas bonitas. El jueves me diagnosticaron diabetes, herencia de mi madre y mi tío Bernardo. Estoy asimilándolo todavía", escribía junto a una imagen de los números que daba en ayunas: 333. Un contratiempo de salud que podría estar involucrado con su ingreso: "Toca cuidarse chicos. Toca tomarse la vida de otra manera. Toca echarle huevos y sobre todo, toca vivir", escribió.

Los problemas de salud de Kiko Rivera La diabetes no es la única enfermedad que padece Kiko Rivera. A finales de 2021 le diagnosticaron gota y desde entonces ha tenido graves episodios que le obligan a permanecer en casa. En febrero de 2022 el DJ contaba a través de sus redes sociales cómo llevaba el dolor diario: "Estoy hasta las narices del dolor de gota. Llevo un puñetero mes sin poder doblar la rodilla. Ya no sé qué hacer y estoy empezando a desesperarme", escribió. Antes de eso, Kiko Rivera pasó por su último ingreso hospitalario, en el verano de 2021, que fue por complicaciones con el balón gástrico, ya que, como él mismo reconoció, no se cuidaba como debía hacerlo. Tanto por sus problemas de de ácido úrico como de diabetes tipo 2, Kiko precisa de insulina de forma regular. Kiko Rivera, diagnosticado con diabetes Así informó a sus seguidores de sus problemas de salud @riverakiko en Instagram El tipo de vida, tan ligado a la noche, le ha pasado factura en muchos momentos. Kiko, a pesar de su juventud, ha tenido varios problemas de salud. A los problemas físicos se le han sumado los problemas emocionales, provocados por la situación familiar y los enfrentamientos con su madre, su hermana y su prima. Sus proyectos profesionales han sido su salvavidas en estos años tan convulsos. Este ictus es un aviso para Kiko Rivera, que debería plantearse definitivamente cambiar algunos hábitos en su día a día. Son muchos los medios de comunicación que hoy, al conocerse la noticia, ponen el foco de atención en su forma de vida, y cambiar las discotecas y los pubs por los gimnasios. Entre esos malos hábitos está el consumo de alcohol y drogas. El propio Kiko Rivera habló de ello en Planeta Calleja, espacio en el que se sinceró: "He llegado a consumir cinco gramos al día y gastarme 100 000 euros en un único fin de semana", dijo. Kiko reveló que tomó contacto con las drogas cuando tenía 17 o 18 años, y que no pudo ocultárselo a su madre. "Mi madre se enteró hace tres o cuatro años, cuando mi mujer ya no podía más y la llamaba”, reveló. Kiko Rivera sale del quirófano sano y estable tras un ingreso sorpresa RTVE.es