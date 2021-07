Se trata de un momento muy complicado para la tonadillera, que tiene que declarar en contra de su propio hijo para ayudar a su hermano Agustín. Isabel Pantoja tiene que decirle hoy al juez todo lo que sepa sobre las operaciones que su hermano y mano derecha han realizado con el dinero de Kiko Rivera tras los poderes notariales que éste, fiándose totalmente de su tío al considerarlo como un segundo padre, firmó durante la estancia en prisión de Isabel Pantoja por el Caso Malaya.

El testimonio de Isabel Pantoja es clave para desentrañar la polémica entre Kiko Rivera y Agustín Pantoja, a quien podría caerle una pena de entre uno y cuatro años de prisión si Kiko Rivera demuestra que cometió los delitos de los que se le acusa. Contra las cuerdas y algo angustiada, Isabel Pantoja ha aparecido minutos antes de las 10.00 frente a los juzgados de Chiclana de la Frontera, demostrando por quién ha tomado ya partido: su hermano. Agustín e Isabel han subido las escaleras apoyándose mutuamente y agarrándose del brazo, con la tez seria y evitando hacer declaraciones de cualquier tipo a los medios de comunicación congregados a las puertas del juicio del año en el mundo del corazón.

Con sus inseparables gafas de sol negras y su característica coleta, la artista ha pasado por delante de los periodistas y ha reaccionado ante algunas preguntas como si tiene miedo de que su hermano pueda entrar en prisión, teniendo en cuenta su propia experiencia en la cárcel. Con un gesto fulminante a 'lo Pantoja', la tonadillera ha continuado su camino hasta entrar a los tribunales pasando de toda la prensa. Al entrar en los juzgados, un guardia civil le ha dicho que no tenía que pasar el bolso por el escáner y al pasar la puerta ha pitado. Estas son las últimas imágenes de Isabel Pantoja antes de declarar por el enfrentamiento entre Agustín Pantoja y Kiko Rivera, que continúa más ardiente que nunca. ¡Dale al play en el vídeo de arriba para ver la llegada de Isabel Pantoja a los tribunales!