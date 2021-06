La inesperada retirada de Enrique Ponce hizo saltar todas las alarmas. "En este momento de mi temporada 2021 he decidido hacer un alto en el camino y retirarme por tiempo indefinido", así lo anunció este lunes, a través de un comunicado en sus redes sociales y con un mensaje de agradecimiento para sus seguidores, quienes le han apoyado incondicionalmente durante más de tres décadas. La noticia ha dado lugar a muchas especulaciones y ha avivado ciertos rumores que ya planeaban sobre su vida privada. ¿Lo hace para preparar su boda con Ana Soria? ¿Está embarazada la pareja del torero? Ninguno de ellos suele hacer declaraciones a la prensa, siempre han intentado alejarse del foco mediático, aunque este les persiga. Sin embargo, esta vez, la joven tiene algo que decir al respecto.

"No queremos entrar en nada porque queremos vivir nuestra vida al margen de la prensa, pero te digo que nada de embarazo... como siempre inventando", asegura Ana Soria, harta de que se entrometan en su noviazgo, al periódico La Razón. "En nueve meses comprobarás que no te estoy engañando", bromea. De esta manera, da por zanjadas las habladurías y cierra la puerta a la maternidad, al menos, por el momento. No es la primera vez que la pareja se ve obligada a desmentir esta clase de rumores. Justo cuando celebraban su primer aniversario, una foto hacía saltar las alarmas. En la imagen, Ponce y Soria se entrelazan las manos alrededor del abdomen de la joven, haciendo que se levantaran todas las sospechas posibles de que la pareja daría la buena nueva en breve, pero nada más lejos de la realidad.

Ana Soria y Enrique Ponce paseando por la calle GTRES

A pesar de que la joven no ha querido comentar nada acerca de una posible boda, todo apunta a que el enlace se celebrará pronto. Su relación cada vez está más consolidada. Ella es su máximo apoyo, ahora más que nunca, tras anunciar el torero su retirada. Ana Soria siempre ha estado a su lado, incluso en el ruedo, discreta, sentada en la grada y sufirendo en cada corrida. En agosto del año pasado, tras confirmarse su noviazgo, acudió por primera vez a la plaza de toros. ¿Volveremos a ver al diestro enfundado en un traje de luces y a su chica observándole desde su asiento?

Paloma Cuevas y Enrique Ponce, ¿a juicio por su divorcio? Antes de que suenen campanas de boda, a Enrique Ponce todavía le quedan algunos asuntos por resolver con su expareja y madre de sus hijas, Paloma Cuevas. Todavía no han firmado su divorcio y no se sabe cuándo lo harán. Parece que les están costando ponerse de acuerdo y podrían acabar yendo a juicio si no consiguen solucionar sus diferencias. 02.39 min La nueva vida de Paloma Cuevas sin Enrique Ponce Según informa El Economista, fuentes cercanas a la cordobesa, el retraso en la firma del divorcio se debe a las obligaciones de ambos, entre cuyas prioridades están "atender los negocios y proyectos" que tienen en marcha y sus responsabilidades familiares. En el caso de Paloma Cuevas, sus padres.