Kiko Rivera está en uno de los momentos más felices de su vida. El hijo de Isabel Pantoja se encuentra viviendo su sueño de DJ, componiendo nuevos temas y disfrutando de su familia al máximo. Durante los últimos meses ha acaparado titulares de la prensa por su guerra abierta con su madre y los numerosos ataques hacia su familia. Y es que el pasado de Kiko Rivera está lleno de altibajos donde existe un pozo muy negro del que nunca ha querido hablar hasta ahora. Nos referimos a su paso por un internado de Toledo. El hijo de Isabel Pantoja ha confesado públicamente que fue víctima de acoso escolar durante su paso por este centro y ha mandado un mensaje a los más jóvenes sobre la importancia de acabar con el bullying.

Kiko Rivera habla por primera vez del internado de Toledo

El DJ ha compartido un emotivo texto con todos sus seguidores en su cuenta de Instagram. Al lado, un dibujo de una niña señalizada por varias manos alza sus dos palmas para dejar ver un importante mensaje: "Stop bullying', es decir, parar el acoso escolar. Kiko Rivera se posiciona en contra del bullying tras haberlo sufrido en sus propias carnes y lo hace coincidiendo justo con la vuelta al cole. Lo ha hecho después de haber escuchado cómo un antiguo compañero del internado ha hablado sobre él en un programa de televisión: "Es un tema que nunca he tocado, quizás difícil para mí", empieza escribiendo en su publicación.

Kiko Rivera se ha abierto completamente en canal para hablar de una de las experiencias de su vida que más lo marcaron y que más le han perseguido hasta el día de hoy: "Sí, me hacían bullying", afirma en el texto. Dice que no es un acoso escolar como el que ha contado su compañero y ha querido explicar qué fue lo que ocurrió entonces: "Fui objeto de patadas y puñetazos. Me robaban y fue una época bastante dura, para qué engañaros. Lo hacían por la simple razón de dónde venía", asegura.

Y es que aunque tan solo era un niño, Kiko Rivera ya era famoso y todo el mundo lo llamaba con el cariñoso mote de 'Paquirrín', algo que no jugó para nada a su favor durante su internamiento en el centro: "Con esto no quiero dar pena ni mucho menos", escribe. El hijo de Isabel Pantoja no se arrepiente de su pasado ni de haber vivido aquello, ya que gracias a ello es quien es: "Conseguí salir y convertirme en lo que soy hoy en día. Aunque me costó, siempre tiré para delante", asegura. Sin embargo, también ha confesado que sus "malos hábitos" vienen justamente de esta época tan oscura: "Ya sabéis una cosa más de mi parte de vida más amarga", dice.

Y con esto envía un mensaje muy importante a los más jóvenes, sobre todo a aquellos que estén sufriendo el acoso escolar que él sufrió y que le terminó afectando por completo tanto a sus emociones como a su futuro: "Me gustaría mandar un mensaje esperanzador a todos los chavales que sufren de esto. Se puede salir: no cometas el error de quedarte callado y caer en malos hábitos, por favor", escribe. Con este gesto, Kiko Rivera se posiciona totalmente en contra del acoso escolar y pide luchar por acabar con el bullying: "Todos juntos debemos de luchar para que desaparezcan este tipo de actos", zanja.