Demoledor, un golpe directo al corazón. Las palabras que el actor Richard E Grant ha escogido para despedirse de su esposa, Joan Washington, fallecida a los 71 años de edad, están dejando una estela de tristeza en las redes sociales. Estuvieron juntos más de 35 años y por eso ahora su partida le resulta tan dolorosa. Richard E. Grant es una famoso actor que tiene en su trayectoria películas como Henry y June, Drácula, de Bran Stoker, La edad de la inocencia, La dama de hierro, Jackie y Star Wars: Episodio IX, una de las que más popularidad le dio. Pero ahora ha tenido que interpretar el peor papel de su vida, ese para el que nunca se preparó.

“��ONLY YOU!��Joan - Love of my Life & Giver of Life to our daughter Olivia. Our hearts are broken with the loss of your Life last night. 35 years married & 38 together. To be truly known and seen by you, is your immeasurable gift. Do not forget us, sweet Monkee-mine ������������ pic.twitter.com/YcdVAVK1ja“