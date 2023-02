Carlos Saura iba a recibir el Goya de Honor 2023 por "haber dado forma a la historia del cine español moderno". Y pese a que había anunciado que no podría recogerlo en persona en la gala, todo el cine español estaba emocionado por el galardón honorífico de esta edición. Y a tan solo 24 horas de que se celebre la gran fiesta del cine español, la Academia del Cine y sus compañeros de profesión lamentan la terrible noticia de su muerte: "Sura, uno de los cineastas fundamentales de la historia del cine español, ha muerto hoy en su domicilio a los 91 años, rodeado de sus seres queridos", dice la Academia en su perfil de Twitter.

Carlos Saura ha amado y vivido mucho. Ha pasado por cuatro matrimonios y fruto de esas uniones tiene siete hijos. Su relación más mediática la vivió en los 70 cuando era perseguido por la prensa del corazón por ser el yerno del grandísimo Charles Chaplin. La hija del cineasta y el director español mantuvieron un romance de 10 años que acabó de forma abrupta por una infidelidad.

Carlos Saura y Geraldine Chaplin

Carlos Saura y Geraldine Chaplin fueron pareja durante más de 8 años Archivo RTVE

Geraldine Chaplin hablaba perfectamente español cuando llegó a nuestro país para rodar Doctor Zhivago, había estudiado en suiza en un internado en el que aprendió a dominar el francés y el castellano. Rodar en nuestras tierras la unió para siempre con España.

A finales de la década de los 60, conoció a Carlos Saura. Ya destacaba por sus películas y se había divorciado hacía unos años de su primera esposa.

Geraldine Chaplin y Carlos Saura tuvieron un hijo en común, pero nunca se casaron Archivo RTVE

Geraldine y Saura nunca pasaron por el altar o el juzgado, pero los archivos fotográficos de los años 70 están llenos de instantáneas de la pareja que hacía las delicias de la prensa del corazón. La hija del mito había escogido a un español... decían que Charles Chaplin bendencía la unión y el trabajo como director de Saura que estaba alejado de la fiebre del destape del cine nacional. Tuvieron un hijo en común, Shane, que vive en Estados Unidos alejado de los medios.

Geraldine Chaplin y Carlos Saura fue una de las parejas más mediáticas en los 70 Archivo RTVE

Geraldine fue la musa de Saura en nueve películas y terminado el amor, no se rompió del todo la relación con los Saura.

Ella ha contado en alguna entrevista que los dos hijos mayores de él, se criaron en su casa: "Incluso después de la separación de Carlos, ellos seguían viviendo conmigo, hemos convivido tantos años..." decía en El Mundo. La complicidad con sus hijastros, más allá de la relación amorosa con el padre, ha llegado hasta el plano profesional. Chaplin era una de las actrices de la ópera prima de Carlos Saura Mediano, el primogénito, ¿Tú qué harías por amor?. En el rodaje coincidieron tres hermanos C. S. Mediano, Antonio S. Mediano (productor) y Shane Chaplin Saura.

José Luis López Vázquez en 1974 con Geraldine Chaplin y Carlos Saura Europa Press Europa Press

En casa de los Saura a Geraldine se la conoce, cariñosamente, como Gerarda. La buena relación que mantiene con los hijos, no la mantuvo con el padre. En la misma entrevista reconocía: "Al padre nunca lo he visto en 20 años. Bueno creo que estaba en la boda de su hijo Toño, pero no lo vi."

Geraldine guarda un buen recuerdo de su época profesional junto a Saura. Presume de haber sido su musa, pero también la de otros muchos creadores: "He repetido con casi todos los directores con los que he trabajado." En el plano personal, ella prefirió poner distancia: "Tuvimos una relación muy íntima, ¿cómo voy ahora a verlo y tomar el té con él? No soy tan moderna. No es por rencor, es por vergüenza. ¿Qué le voy a decir?, ¿hola?"