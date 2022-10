Carlos Saura, Goya de Honor 2023

El cineasta Carlos Saura ha sido galardonado con el Goya de Honor 2023, según ha anunciado la Academia de Cine, que cumple así con un reconocimiento obligado con uno de los grandes directores de la historia del cine español. Con 60 años de carrera, todavía en activo con 90 años, cuenta con un buen número de obras maestras como La caza o Cría Cuervos. El presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, ha dicho que el Goya se otorga a Saura por "haber dado forma a la historia del cine español moderno".

El Goya de Honor no será el primer Goya para Saura, que tiene dos: mejor director y mejor guion adaptado, el segundo junto con Rafael Azcona, por ¡Ay Carmela!, la película que arrasó en la ceremonia de 1990 llevándose un total de 13 premios.

Artista intuitivo y prolífico, Saura no solo es uno de los directores claves de los años 60 y 70 sino que su influencia trasciende generaciones. Además de ser citado siempre por Martin Scorsese, Woody Allen o Steven Spielberg, es reverenciado por cineastas contemporáneos como Paco Plaza, Raúl Arévalo o Carlos Vermut. "Cada vez me siento más querido aquí”, decía en una entrevista con RTVE.es en 2016.

Con 19 años, el trabajo fotográfico de Carlos Saura era portada de ABC y Paris-Match le ofreció formar parte de su equipo. En los años 50 recorrió España para dejar testimonio de la posguerra. Carlos Saura, el fotógrafo, ha sido sepultado por su fascinante obra cinematográfica, pero su facilidad para rodar rápido y con estilo parte de esta época.

Tras unos cortometrajes, su primera película, Los golfos (1960) le sitúa como un autor de referencia en Europa, en una época en la que los festivales garantizaban la existencia del cine personal. “Tras volver de Cannes con Los golfos pensé que no volvería a hacer cine y más de una vez lo he pensado. Si no fuera por los festivales y su repercusión no podría haber hecho más de dos películas. Me siento un superviviente porque fuera de España me reconocen y me quieren”.

Cuando los guiones eran un campo de minas para la censura, dirigió La caza (1965), una alegoría de la guerra civil visualmente revolucionaria, hito del cine mundial, e influencia declarada de Steven Spielberg y Sam Peckinpah. Con el Oso de Plata en Berlín comenzó su leyenda.

Además de La caza, el tándem que formó con el productor Elías Querejeta cubre buena parte de lo mejor de su filmografía: Peppermint Frappé (1967), Ana y los lobos (1973), Cría cuervos (1976), Mamá cumple 100 años (1979) o Deprisa, deprisa (1980), la obra maestra del cine quinqui con la que ganó el Festival de Berlín.

En los año 80 comienza una serie de películas que exploran (y modernizan) un estilo música y los entresijos de su representación: Bodas de Sangre, Carmen, Sevillanas, Flamenco, Tango, Fados, Iberia, o Zonda: folclore argentino.

La ceremonia de los Goya tendrá lugar el sábado 11 de febrero en Sevilla. Será la segunda ocasión en la que la capital andaluza acoja los premios tras la ceremonia de 2019.

Los Premios Goya tendrán en 2023 más nominados que nunca ya que la Academia de Cine amplió a cinco los nominados en todas las categorías. Hasta ahora, solo las candidaturas a mejor película tenían cinco finalistas, mientras que en todos las demás había solo cuatro nominados que optaban al galardón.