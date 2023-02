Sevilla acoge los Premios Goya 2023, unos galardones que se han teñido de luto en sus horas previas a la celebración del cine español por la muerte de Carlos Saura, gigante del cine español. El cineasta, muy delicado de salud desde hace una semana, no iba a acudir a recibir su Goya de Honor. En su nombre acuden dos de sus siete hijos, Anna y Antonio, que ya se encontraban en Sevilla cuando recibieron la noticia del fallecimiento de su padre, para recoger el galardón y homenajear a su padre.

¿Quiénes son Anna y Antonio, hijos de Carlos Saura?

Los Goya 2023 celebran un gran año de cine español envuelto en el llanto por la ausencia de Carlos Saura. El luto cubre las horas previas a la gala de los galardones, que recibían la noticia de la muerte de Carlos Saura mientras ultimaban la fiesta.

El presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez Leite, encarnaba, en su conmocionado estado de ánimo, el golpe del cine español, que ha perdido a uno de los pocos nombres verdaderamente universales de su historia: "No es que la muerte de Saura afecte directamente a la gala de los Goya, afecta en sí mismo a todo el cine español", aseguró nada más recibir la triste noticia.

Dos de los siete hijos de Carlos Saura, Anna y Antonio, se encontraban en Sevilla cuando recibieron la noticia, junto a la esposa del director de cine, Eulàlia Ramon. Los tres se han subido al escenario de los Goya para homenajear a su padre. Antonio es el segundo hijo más mayor del cineasta y es productor de cine y Anna, la pequeña y la más unida a su padre.

El primero es fruto de la relación de Saura con su primera esposa, la directora de documentales y periodista Adela Medrano, con quien también tuvo otro hijo, Carlos. Después el cineasta empezó una relación con Geraldine Chaplin, hija de Charles Chaplin, con quien tuvo un hijo, Shane. Al acabar su romance, Carlos se enamoró de Mercedes Pérez, una mujer casi 30 años más joven que él que había trabajado en su casa. Se casaron y tuvieron otros tres hijos, Manuel, Adrián y Diego.

Finalmente, Carlos Saura tuvo una última relación con Eulàlia Ramon, o como él la llama cariñosamente, Lali. Se conocieron en el rodaje de la película Dispara, y de su matrimonio nació la pequeña de la familia, Anna, la que más unida estaba a su padre: era habitual verlos en el photocall juntos y ella siempre le acompañaba. De hecho, se dedica también al cine como productora de documentales. Hizo realidad el sueño de su padre: "Fue la panacea. Siempre quise tener niñas, me gustan más que los niños, son más listas, más prácticas, más interesantes, pero no vinieron. Me costó varias parejas. Nietos no sé cuántos tengo. Más de una docena, pero no sé exactamente", aseguró en una entrevista.