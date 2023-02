Premios Goya 2023: La alfombra roja, todos los vestidos en directo

No es roja, es azul. Sevilla le cambia el color a la alfombra por la que desfilan los invitados e invitadas a la gala. Actrices, actores, cantantes, presentadores de televisión… todos pisan con fuerza vestidos para la ocasión. La moda española está cada vez más presente y mejor valorada, pero las firmas internacionales no pierden peso y siguen estando muy presentes. La competencia es feroz, todo y todas quieren ser los mejor vestidos de la noche.

Los mejores vestidos y trajes de los Premios Goya

Macarena Gómez y Aldo Comas

Macarena Gómez y Aldo Comas en la alfombra roja de los Premios Goya 2023 GTRES

No hay alfombra roja sin las chicas Helbig, con Cristina Brondo y Macarena Gómez a la cabeza. Macarena lleva vestido en gasa de seda con cuerpo engomado y capucha de seda. Las joyas son de Aristocrazy. Su pareja, Aldo Comas, lleva un esmoquin ‘dinner jacket’ en lana fría de tono marfil y pantalón negro, un look inspirado en “mi amor por el cine y la eternidad”, dice el diseñador. Sobre el esmoquin, utilizado como lienzo, Aldo Comas ha hecho una langosta, haciendo un guiño a Dalí. “Quiero representar la inmortalidad del cine a través de este animal que no envejece pues es biológicamente inmortal”, ha revelado.