Cambió las tijeras, agujas e hilo por alicates, tenazas y alambres. Por eso Coco Chanel, con mucha sorna y mala leche, le llamaba 'El metalúrgico de la moda, un apodo que le ha acompañado toda su vida. Paco Rabanne cinceló su fama a golpe de martillo, como Thor, y revolucionó la costura al compás de los tiempos. Los 60 fueron rebeldes, osados, absolutamente modernos, y él puso su granito de arena, convirtiendo su taller en un laboratorio de experimentación y vanguardia. Nació en 1934 en el País Vasco español. Tenía cinco años cuando fusilaron a su padre, que era coronel de las fuerzas republicanas. Entonces él y su madre, costurera en Balenciaga, se fueron a Francia, primero vivieron en Morlaix y luego en Les Sables-d’Olonne. Estudió Arquitectura en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París y cuando terminó la carrera tenía más bocetos de moda que de edificios. El joven Francisco Rabaneda y Cuervo se internacionalizó primero como Franck Rabanne y luego como Paco Rabanne. Ha muerto a los 88 años en en su casa en la localidad de Portstall, en Finisterre tal y como avanza Le Télégramme.

Paco Rabanne en 1999 anunció que dejaba la alta costura ©RADIALPRESS

En la década de los 60 del siglo XX se centró en los accesorios y complementos, haciendo piezas rompedoras para distintas casas de alta costura: Balenciaga, por supuesto, Nina Ricci, Maggy Rouff, Philippe Venet, Pierre Cardin, Courrèges y Givenchy. En 1966 tenía ya su propio atelier y debutó con 'Manifiesto: 12 vestidos insoportables en materiales contemporáneos', un moderno ejercicio de diseño renovado y artesanía radical.

Hizo un gran trabajo de experimentación No le tuvo miedo a nada y probó con todo tipo de materiales, algunos inéditos en la costura: plásticos moldeados, metal martillado, malla de aluminio, piel tricotada... Tejidos muy llamativos que no impedían ver la belleza de sus patrones y su magnífico corte. Resto frialdad al metal y lo hizo amable y seductor. Se sintió libre trabajando y eso le hizo volar lejos. “La moda no es algo tan serio, es un pretexto para soñar. Tiene un lado divertido y alegre, y es eso lo que me interesa de ella”, decía. Paco Rabanne corta una pieza de metal. Rabanne con isabel Feldel en 1967 Fue de los primeros modistos en contratar a modelos negras para la pasarela, como la que en 1964 cerró el desfile vestida de novia. "Fue un escándalo horrible. Después del desfile los periodistas de moda estadounidenses llegaron al backstage y casi me escupieron en la cara. Dijeron que la alta costura está reservada para las mujeres blancas y no para las chicas de allí", recordaba Rabanne años después. Corría 1967 cuando Françoise Hardy se dejó ver con un minivestido de placas de oro e incrustaciones de diamantes ensambladas, provocando una oleada de aplausos y pedidos. De esa época son sus vestidos de cota de malla más fabulosos, piezas inmortales que no envejecen y están por encima de las modas que vienen y van. Y todavía hoy se buscan en tiendas de segunda mano y páginas web dedicadas a encontrar y vender tesoros. Paco Rabanne con una de sus modelos en París. Françoise Hardy, una influencer en toda regla, vestida por Paco Rabanne

Rabanne vistió a las estrellas En 1971 se integra en la Cámara Sindical de la Costura en Francia. Es un hombre inquieto y no para de probar nuevas texturas y materiales, e incluso reinventa los tejidos a base de flecos, desgarrados y retejidos. Se atreve incluso con el plástico para hacer chalecos muy ceñidos e inventa el tejido hecho en eslabón, una especie de malla que reinterpretó en distintas ocasiones. A mediados de la década lanza una línea de prêt-à-porter masculino que no tuvo el mismo éxito que las colecciones de mujer y sigue introduciendo materiales a su taller. Todo le vale para avanzar en su profesión: tejidos luminiscentes, papel metalizado, ante calado, metal trenzado, tejidos de abalorios de madera... Jane Fonda interpretó a Barbarella vestida por Rabanne. Paco Rabanne vistió a Audrey Hepburn en 'Dos en la carretera'. Todo lo bordó pero los trajes hechos con piezas de metal fueron, y son, el símbolo de la casa, y todavía hoy siendo habiendo una gran demanda en los portales web y tiendas de segunda mano. La lista de clientas, anónimas y famosas, fue creciendo a la vez que crecía su fama, y lo hacía como la espuma: Brigitte Bardot, Françoise Hardy (una de sus musas), Jane Birkin, Jeanne Moreau. Con la actriz Audrey Hepburn tuvo una relación especial y la vistió en la película Dos en la carretera, de Stanley Donen, rodada en 1969. En 1971 arrasó con los vestidos galácticos que le hizo a Jane Fonda para la protagonista de Barbarella, de Roger Vadim. Un película de culto y en parte se debe al maravilloso vestuario de Rabanne.

Paco Rabanne y Salvador Dalí Eloy Martínez de la Pera comisarió la exposición/tributo que Telva le dedicó en Madrid. "Es un grande, un creador, un artesano, un diseñador, un genio de la alta costura, un visionario que fue verdaderamente vanguardista que dio, a la palabra vanguardia, concepto y estética". Y esa vanguardia le llevó a colaborar con artistas, genios de la música, el cine y la pintura y escultura, como Salvador Dalí. El genio de Figueras, que era 'divino', no dudó en darle su bendición, y eso que pensaba que los españoles no eran tan inteligentes como los franceses. Rabanne com Françoise Hardy, Dalí y Amanda Lear. Diseños de Paco Rabanne El bolso que lanzó en 1969 es uno de sus éxitos atemporales, ya que une, en palabras de la casa, "el pasado y el presente a través de un diseño icónico y una técnica artesanal". Ese mismo año lanzó el perfume Calandre, una mítica fragancia enuelta en metal y cristal. Cuatro años más tarde daba el salto a los aromas mascuilnos con Pour Homme, un clásico atemporal que tiene una legión de fans incondicionales. Extendió su talento a otros sectores, como el diseño de muebles, en el que aplicó sus nociones de arquitectura y puso su sello en los accesorios y complementos. En los 70 y 80 era fácil encontrar su nombre impreso o aplicado a todo tipo de artículos. Las licencias se desmadraron y sus productos se democratizaron, como los de casi todas las casas francesas, desde Pierre Cardin a Yves Saint Laurent.

El rey de los perfumes Siguió lanzando fragancias y algunas se mantienen hoy igual de frescas. Otras son icónicas, como Teneré o Sport. Tiene tantas y se publicitan tanto -en revistas, diarios, televisiones y marquesinas- que mucha gente relaciona el nombre de Paco Rabanne solo con la perfumería. La casa está en manos del gigante español Puig desde 1986 y juntos han logrado un enorme éxito con la división de perfumes. Durante años se mantuvo en lo más alto, y no dejó de experimentar con nuevos materiales, volúmenes y colores: discos con efecto espejo, plexiglás, texturas láser e incluso fibra óptica. Su aportación a la moda es valorada por Francia y en 1989 se le otorga el “Dedal de Oro”. Paco Rabanne con Eva Herzigova en 2003. GTRES Paco Rabanne con Nati Abascal en un evento de la revista Telva. ©KORPA Atesora una buena colección de premios, galardones y reconocimientos. En 1989 le dieron la Legión de Honor de Francia, en 1990 recibió el prestigioso Dedal de Oro, en 1992 presentó sus creaciones en las jornadas dedicadas a las artes de la Expo de Sevilla y en 1998 el Guggenheim de Bilbao le dedicó una magna retrospectiva. El monstruo de titanio acogía al dios del metal. Un año más tarde, en julio de 1999, dejó la alta costura. Ya era un personaje mediático debido a sus predicciones para la llegada del año 2000. El modisto anunció que París sería pasto de las llamas después de que la estación espacial MIR cayera sobre la ciudad. “En París me consideran un loco”, dijo. Y quizá se lo llamaron por hacer declaraciones como esta: “Yo creo en Dios, le he visto tres veces, la primera vez cuando tenía 26 años”. Por suerte para Francia ha sido un creador fantástico, pero como futurólogo no gozó de credibilidad. Esto hizo que se rieran de él y su nombre pasó a ser objeto de burla. Paco Rabanne, el día que recibió la Legión de Honor, París, 2010. GTRES