Dos días después de su muerte y tan solo unas horas antes de que incinerasen sus restos mortales, los ladrones asaltaban la casa que Paco Rabanne tenía en Ploudalmézeau, en la Bretaña Francesa. La noticia la ha dado la prensa local y en el diario Le Télègramme se cuenta que "unos individuos penetraron en la vivienda situada en la aldea de Portsall, rompiendo uno de las grandes ventanales de vidrio con una palanca y accedieron al interior". Ahora todos se preguntan qué estaban buscando y por qué lo hicieron en ese momento. Poco se sabe del robo y de lo que se han llevado.

Marguerite Lamour, la actual alcaldesa de Ploudalmézeau-Portsall, ha hablado con la prensa y no oculta su disgusto. “Es impactante enterarse de estas cosas. Robar a una persona que acaba de morir es imperdonable”, dice. Según ella, esta no es la primera vez que se producen robos en la localidad tras la publicación de los avisos de defunción. “Ya sea Paco Rabanne, u otro habitante, sigue siendo un acto odioso”.

Un robo frustrado

Se dice que el botín "no ha sido importante", aunque se cree que la intención de la familia y el equipo del modista era no llamar la atención sobre el robo para centrarse en la despedida del maestro, que murió el viernes 3 de febrero a los 88 años. La identidad de los asaltantes tampoco a transcendido por ahora, y se cree que es por el mismo motivo. Lo único que se ha dicho es que entraron en la madrugada del domingo, cuando no había nadie en la vivienda. Sin duda, los ladrones han entrado en la casa movidos por las ganas, y la certeza, de encontrar dentro objetos de gran valor.

Tanto la policía como sus allegados insisten en que el modista, un hombre que trabajó rodeado de lujo, adoraba vivir de forma sencilla, sin objetos de caros ni obras de arte. Por eso todos insisten en decir que los ladrones no se han llevado gran cosa y avisan: "¡En la casa no hay nada de valor!"