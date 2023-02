"No sabe venderse, es muy tímido", es lo que piensa Penélope Cruz de su hermano pequeño. La actriz española siempre ha confiado en el talento de Eduardo, que esta noche podría llevarse su primer Premio Goya por su trabajo en la película En los márgenes, un drama social que aborda el tema de los deshaucios dirigido por el cineasta argentino Juan Diego Botto. El músico está nominado en la categoría de Mejor Canción Original con el tema que lleva el mismo nombre que la película. Al tema le pone voz la cantante Rozalén, que ya sabe lo que significa ganar un Goya en la misma categoría después del éxito de su trabajo en la cinta La boda de rosa en el año 2021.

Tanto Penélpe como Eduardo Cruz reconocían en una entrevista para El País todas las emociones que han sentido durante el rodaje de la película: "Fue muy fuerte, debí incidir en lo sútil de la partitura, entendí en la complejidad del encargo".

No se lo pondrán nada fácil sus competidores. La Academia de Cine tendrá que tomar una difícil decisión: junto a Eduardo Cruz y Rozalén, están nominados en la misma categoría Joseba Beristain con "Batalla"; Joaquín Sabina y Leiva con "Sintiéndolo mucho"; Paloma Peñarrubia y Vanesa Benítez con "Un paraíso en el sur"; y Paul Urkijo, Maire Arroitajauregi y Aránzazu Calleja por "Izena duena bada".

01.27 min Penélope Cruz y su hermano Eduardo pueden conseguir un Goya por la misma película, 'En los márgenes'

No es la primera vez que los hermanos trabajan juntos. Una de las canciones de la banda sonora de otra película nominada al Goya en la categoría de mejor dirección de fotografía es también obra del compositor. Se trata de Competencia oficial, protagonizada por Penélope Cruz, Antonio Banderas y Óscar Martínez. Eduardo Cruz también participó en la banda sonora de Piratas del Caribe, proyecto en el que también participó su hermana, que siempre confió en su talento y le ayuda a promocionar su trabajo. La actriz está nerviosa por su nominación: "Nos llevamos 11 años y creo que soy como una segunda madre para él. Estoy muy emocionada porque le he visto crecer con la música. La primera vez que cogió una guitarra tenía cuatro años y si él gana me puedo desmayar", asegura en la alfombra roja de los Goya.

Esta podría haber sido una gran noche para la familia, ya que Penélope Cruz también podría llevarse otro premio a casa. La actriz española está nominada en la categoría de Mejor Actriz por su interpretación como una de las protagonistas en la misma película que su hermano, En los márgenes. El largometraje, la ópera prima de Juan Diego Botto, relata la cuenta atrás de tres personajes, con senda historias entrelazadas, que tratan de mantenerse a flote y sobrevivir a 24 horas claves que pueden cambiar el curso de sus vidas. El objetivo es descubrir el efecto que una situación de estrés económico tiene sobre las relaciones personales y cómo el afecto y la solidaridad pueden ser un motor para salir adelante.

03.02 min Penélope Cruz reivindica 'En los márgenes': "Es más que una película, representa una realidad que está ahí"