Una película que aborda 24 horas cruciales en la vida de tres personajes que tienen que resolver en ese tiempo ciertas situaciones que son determinantes para su existencia. Una cinta que trata sobre la precariedad y los desahucios en España cuya finalidad es que el espectador se plantee que este tipo de situaciones existen y que no se debe mirar hacia otro lado.

¿Cómo vas a esquivarlo si lo estás viendo?

La película retrata la precariedad, la exclusión social y los desahucios. Una realidad que sigue ocurriendo en nuestro país, pero, que la gente prefiere evitar afrontarlo. Este sucedo que acontece y que Juan Botto quiso retratar junto a Diego Rodríguez, el coguionista.

“Una vez que conoces esa realidad, que conoces a la gente que la padece ¿Cómo te vas a mantener al margen? ¿Cómo te vas a echar a un lado? ¿Cómo no vas a intentar hacer lo que pueda si ya los has visto y sabes que están ahí? Otra cosa es negarlo y correr una cortina en tu cabeza y decir no me importa, pero, uno no puede dejar de conocer lo que conoce. Uno no puede olvidar lo que ha visto. Y cuando ya lo has visto, pues tienes dos opciones o involucrarte o convertirte en otro tipo de ser humano”