El cineasta Carlos Saura, uno de los grandes directores de la historia del cine español, ha fallecido este viernes a los 91 años y apenas un día antes de recibir el Goya de Honor. Así lo anunciaba la Academia del cine:

“La Academia de Cine lamenta profundamente comunicar el fallecimiento de Carlos Saura, Goya de Honor 2023. Saura, uno de los cineastas fundamentales de la historia del cine español, ha muerto hoy en su domicilio a los 91 años, rodeado de sus seres queridos. pic.twitter.com/VJMJZYnzm7“ — Academia de Cine (@Academiadecine) February 10, 2023

Saura iba a recibir en la gala de Sevilla el Goya de Honor. No iba a estar presente debido a su delicado estado, pero en la capital andaluza se encontraban dos de sus hijos, los productores Antonio y Ana Saura. "Mi padre no podía venir, lo que pasa es que una persona con esa cabeza y esa fuerza, estaba resistiendo, pero ya ayer dijo que no podía más", ha contado Antonio en RNE desde Sevilla tras conocer el fallecimiento.

En Sevilla, el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, ha dicho que pese a conocía "su estado de salud deteriorado" no pensaba "que fuese a ocurrir". "Es un duro golpe, también personal, porque me consideraba amigo y he vivido con él muchas experiencias. Me cuesta aceptar la noticia y la realidad".

El actor Antonio Banderas, que trabajó con el director en la película Dispara (1993) ha sido uno de los primeros en despedirse de Saura destacando que con él "se va una parte importantísima del cine español. Deja tras él una obra indispensable para la reflexión profunda sobre los comportamientos del ser humano".

El Festival de cine de San Sebastián, que le otorgó una Concha de Oro honorífica en 2007, ha destacado que el cineasta acababa de estrenar su última película, el documental Las paredes hablan, que Saura presentó en la última edición del festival.

El director y actor, Juan Diego Botto, ha lamentado la pérdida de "una de las miradas imprescindibles de la historia de nuestro cine" y "uno de los mejores directores europeos de su generación".

"Ha muerto un joven", ha retratado el palentólogo Juan Luis Arsuaga, que ha colaborado son Saura en el documental Las paredes hablan, estrenado el pasado viernes. "No estaba de vuelta, sino de ida. Tenía mucha curiosidad. En el trato era un amigo muy cercano. No hablaba de su trayectoria en términos de éxito sino de experiencias. Tenía la mirada de un niño. Era humilide y nada trascedente ni serio".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que: "Su talento es y será siempre patrimonio cultural de nuestra historia gracias a películas inolvidables como Ay, Carmela o La prima Angélica".