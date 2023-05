Diez películas imprescindibles del Festival de Cannes 2023

Pasan los años y la industria audiovisual se desmorona, pero si hay una constante es que el Festival de Cannes conserva el privilegio de elegir -prácticamente- las mejores películas del año para concentrarlas durante dos semanas en la Costa Azul. El 16 de mayo se inicia el cóctel de leyendas del cine de autor, selectos taquillazos y búsqueda de nuevos lenguajes en todas las cinematografías del mundo. Desde Scorsese a la nueva película de Pixar, todo cabe en Cannes que, por supuesto, acoge a sus habituales como Ken Loach, Wes Anderson, Nanni Moretti o Hirokazu Kore-eda.

El cine español tiene una pequeña pero importante representación. Tan importante que incluye a dos de los cineastas más importantes de su historia: Pedro Almodóvar y Víctor Erice. Además, la incursión de Pablo Berger en la animación (Robot Dreams) y la segunda película de Elena Martín (Creatura) se proyectarán en Cannes.

Killers of the flower moon (Martin Scorsese) La tremenda historia real de la conspiración para asesinar a los ricos indios osage, propietarios de tierras petrolíferas en la Oklahoma de los años 20, es un material perfecto para Martin Scorsese, donde se mezcla violencia, corrupción y que le da la oportunidad de mezclar cine negro y western. Basado en el libro Los asesinos de la luna, del periodista David Grann, la investigación de los crímenes supuso la consolidación del FBI. Leonardo DiCaprio y Lily Gladstone en la primera imagen de 'Killers of the flower moon'. Apple Protagonizada por Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone y Jesse Plemons es también el esperado regreso de Scorsese a Cannes, donde ganó la Palma de Oro en 1976 por Taxi Driver, aunque esta vez no compite, sino que será uno de los eventos estrella del certamen.

Extraña forma de vida (Pedro Almodóvar) Sí, es un cortometraje, pero es un formato igual de importante y Extraña de forma vida no es uno cualquiera. El segundo cortometraje de Pedro Almodóvar en inglés (tras La voz humana en 2020) es un western con Pedro Pascal y Ethan Hawke nada menos. El manchego promete llevarse a su terreno el género recubriéndolo con su estética y con su tendencia al melodrama. "Un wéstern queer que cuenta la historia de dos hombres que se aman y en el que sus protagonistas se comportan de forma opuesta en la misma situación" avanzó Almodóvar en una entrevista en el podcast de Dua Lipa.

Indiana Jones y el Dial del Destino (James Mangold) El hueco de blockbuster que el año pasado ocupó en Cannes Top Gun: Maverick se reserva en 2023 para el arqueólogo más famoso del cine. Spielberg se aparta de la dirección de la quinta entrega de la saga, pero su sustituto, James Mangold (Le mans '66), ya apunta en el tráiler que le ha tomado el punto al estilo spielbergiano. Ambientada en los años 60, el héroe que interpreta el ya octogenario Harrison Ford, vuelve a coger el látigo y el sombrero en una trama ambientada en la carrera espacial, rescatando la historia real de Wernher von Braun, ingeniero alemán que trabajo primero para los nazis y luego para la NASA. Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Mads Mikkelsen (Otra ronda) y Antonio Banderas acompañan.

Cerrar los ojos (Víctor Erice) Aunque ha realizado cortometrajes incluidos en películas corales (como Alumbramiento o Centro histórico), Cerrar los ojos es la primera película de Erice desde El sol del membrillo, que precisamente obtuvo el Premio del Jurado en Cannes en 1992. Es decir, hace 31 años. El director de las míticas El espíritu de la colmena o El sur regresa a la ficción pura con un guion del propio Erice y Michel Gaztambide (ganador de un Goya por No habrá paz para los malvados). 03.39 min Primeras imágenes de 'Cerrar los ojos En una entrevista con TVE, el director de 82 años declaraba: "No he estado inactivo. La condición de cineasta no la separo de la contemplación, estudio y enseñanza del cine". Y reflexionaba sobra la evolución de la industria: "Antes el lugar del espectador era la sala de cine en exclusiva, puedo decir que he visto una película en un ordenador, pero no digo que la he visto, sino que la he visionado".

Asteroid city (Wes Anderson) O la película que Wes Anderson rodó en Chinchón durante la pandemia. Las fantasías simétricas del estadounidense suelen alegrar las alfombras rojas por sus exagerados repartos, pero el de Asteroid city se lleva, nunca mejor dicho, la palma: Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jason Schwartzman, Margot Robbie, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Edward Norton, Adrien Brody, Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, Hong Chau o Willem Dafoe (y la lista podría seguir). Por lo demás, se sabe que inicialmente fue calificada para mayores de 18 años en EE.UU. por escenas de desnudos, pero finalmente ha quedado en apta para mayores de 13. Y una escueta sinopsis: "El itinerario de la convención ‘Junior Stargazer / Space Cadet’, organizada para reunir a estudiantes y padres de todo el país en torno al compañerismo y la competición académica, se ve espectacularmente alterado por acontecimientos que cambian el mundo”

The Old Oak (Ken Loach) El maestro del cine social británico pertenece al selecto club de directores con dos Palmas de Oro (el resto son el presidente del jurado de esta edición, Ruben Östlund, además de Francis Ford Coppola, Bille August, Emir Kusturica, Michael Haneke, los hermanos Dardenne y el ya fallecido Shohei Imamura) y, a sus 86 años, es el único que podría lograr una tercera en 2023. “We’re thrilled to announce Ken Loach’s The Old Oak will be released September 29th this year. pic.twitter.com/Shy83MWbvv“ — StudiocanalUK (@StudiocanalUK) May 2, 2023 La sinopsis de su nueva película demuestra que, junto a su inseparable guionista Paul Laverty, se adapta a los problemas de la sociedad. The Old Oak se desarrolla en un antiguo pueblo minero en el noreste de Inglaterra, donde el propietario del último pub que queda entabla amistad con algunos de los refugiados sirios alojados recientemente en la zona.

La chimera (Alice Rohrwacher) La competición tiene una récord histórico de presencia femenina con siete cineastas (de un total de 20 películas). En Cannes se verán las nuevas películas de la austríaca Jessica Hausner (Club Zero), la senegalesa Ramata-Toulaye Sy (Banel et Adama), las francesa Catherine Breil (L'ete dernier), Justine Triet (Anatomie d'une chute) y Catherine Corisini, y la tunecina Kaouther Ben Hania (Four daughters). “A closer look at Alice Rohrwacher's LA CHIMERA, premiering this month in competition at #Cannes2023. pic.twitter.com/sC6JbPRkCp“ — NEON (@neonrated) May 9, 2023 Quizá la más esperada es La chimera, de la italiana Alicia Rohrwacher, cuyas dos últimas películas (Lazzaro feliz y El país de las maravillas) ya fueron premiadas en Cannes por su personalísimo estilo que combina realismo mágico con personajes inocentes. La chimera, con Isabella Rossellini, Josh O'Connor y, como no, Alba Rohrwacher, se sitúa en la Toscana en el mundo de el tráfico de objetos arqueológicos.

The zone of interest (Jonathan Glazer) El británico Jonathan Glazer sale casi a película por década, lo que no deja de incrementar la expectación de nueva película. Más aún, si tenemos en cuenta que Under the Skin (2013) transmutó rápidamente de fracaso a película de culto. En The zone of interest adapta la incómoda novela de Martin Amis de 2015 centrada en las relaciones amorosas de los nazis que trabajaban en los campos de concentración.

The Idol (Sam Levison) La presencia de alguna serie es una constante en los últimos años de Cannes y en 2023 el festival acoge The Idol, creada por el director de Euphoria Sam Levinson y la estrella de la música The Weeknd. La trama se centra en unal estrella del pop interpretada por Lily-Rose Depp cuya vida descarrila tras un ataque de nervios. Para remontar su carrera acude un empresario de clubes nocturnos con un pasado sórdido que interpreta el propio The Weeknd.