The triangle of sadness, de Ruben Östlund, una divetidísima farsa que desafía las convenciones culturales, ha ganado la Palma de Oro del Festival de Cannes, la segunda para el cineasta sueco tras la que logró por The Square en 2017. The triangle of sadness provocó las mayores carcajadas del certamen en años y era una de las favoritas. Östlund entra directamente en el selecto club de directores con dos Palmas de Oro: Ken Loach, Michael Haneke, los hermanos Dardenne, Shōhei Imamura, Emir Kusturica y Francis Ford Coppola.

Dividida en tres capítulos, The triangle of sadness comienza con la relación de una pareja de modelos. Ella, influencer reconocida; él, irónicamente afectado por la ‘brecha de género’ de la moda hacia los hombres. Los dos se embarcan en un pequeño crucero de lujo obsceno con un grupo de grandes fortunas donde convive la frivolidad de las grandes clases con la simpatía comprada de los trabajadores. Cuando el yate se va a piqué, en el grupo de supervivientes se invierten los roles de poder, clase, género, y casi cualquier cosa.

El cineasta sueco deja a un lado el tono de sátira sutil de Fuerza mayor o The square y saca la brocha gorda con la que se mancha a veces, pero sale limpio en su conjunto. La Palma de Oro le corona como uno de los más agudos observadores del cine contemporáneo.

Close y Stars at Noon, Gran Premio del Jurado ex aequo El Gran Premio del Jurado, el segundo en importancia, ha sido ex aequo para Close, del belga Lukas Dhont, y Stars at noon, de la francesa Claire Denis. La primera es una delicada y emocionante historia de amistad infantil en la que sobrevuela el duelo y la culpa. La segunda es una especial historia romántica ambientada en Niacaragua. Finalmente, Pacifiction, de Albert Serra, que figuraba en muchas quinielas, se va de vacío del palmarés. El directo de 'Close' Lukas Dhont, junto a su actor Eden Dambrine, y la directora de 'Stars of noon' Claire Denis. AFP LOIC VENANCE / AFP Justísimo Premio a la mejor dirección para el surcoreano Park Chan-Wook, que despliega un catálogo impresionante de virguerías visuales en Decision to leave, cine negro romántico que supone su tercer premio en Cannes, aunque la Palma de Oro se le resiste todavía. La actriz iraní Zahra Amir Ebrahimi gana el premio de mejor interpretación femenina por Holy Spider, el thriller del director sueco Ali Abbasi, donde interpreta a una periodista que investiga a un asesino en serie de prostitutas en Irán. Basado en un caso real sucedido en el inicio del siglo XX, el asesino gozaba de cierta popularidad en los sectores más radicales de islamismo. Zar Amir Ebrahimi, mejor actriz por 'Holy Spider'. EFE EFE/EPA/CLEMENS BILAN El ya clásico actor surcoreano Song Kang-ho (protagonista de Parásitos) obtiene el premio a la mejor interpretación masculina por Broken la nueva pelicula de Hirokazu Kore-eda, donde interpreta a un maleante que se dedica a traficar con niños abandonados vendoéndolos a otras familias. Una historia turbia que, en manos del cineasta japonés, se convierte en una tierna relfexión sobre los límites del afecto y del concepto de familia. Mucho se habló en Cannes de si el nivel de la competición era menor, pero el palmarés repartió otro ex aequo, el del Premio del Jurado, a Eight mountains, de Felix Van Groeningen y Charlotte Vandermeersch y Eo, del veterano cineasta polaco Jerzy Skolimowski. La primera es una lírica y contenida historia de amistad ambientada en los Alpes italianos; la segunda, la más inclasificable de las películas del festival, una fábula que acompaña a un burro que se fuga y testigo de la burricie humana.