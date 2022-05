El acceso a la sección oficial de Cannes se asemeja a un club privado en el que cineastas consagrados, y ya premiados en el certamen, tienen mesa reservada. Lo positivo es tener ‘lo nuevo de’, lo negativo es que el efecto sorpresa ni está ni se le espera. Ocurrió la jornada del lunes con el regreso de David Cronenberg (octava vez que compite por la Palma de Oro) a la ciencia ficción y el nuevo noir del surcoeano Park Chan-wook (cuarta ocasión en la Croisette).

A Crimes of the future, de David Cronenberg, se la esperaba desde hace 23 años, que fue cuando el director canadiense filmó su última película de ciencia-ficción (eXistenZ), género al que debe la mayor parte de su reputación. Ambientada en un decadente futuro no muy lejano en el que la humanidad ha dejado de sentir dolor, Viggo Mortensen interpreta a un célebre artista que sufre del un 'síndrome de evolución acelerada': su cuerpo no deja de generar nuevos órganos jamás vistos, mutaciones internas que son extraídas en operaciones grabadas como performances por sus pareja artista-cirujana (Léa Seydoux).

Sobre el papel, el advenimiento del transhumanismo conecta con Titane, la ganadora de la Palma de Oro el año pasado cuya directora, Julia Ducournau, es confesa admiradora de Cronenberg y en Cannes estos días se fotografía feliz junto a su maestro. Pero si Titane era un puñetazo de voluptuosidad visual y cargaba imágenes realmente perturbadoras, Crimes of the future tiene algo de anacronismo en su diseño que casa mal con la epifanía de una nueva evolución de la especie que ambas películas comparten.

El guion contiene ideas interesantes subrayadas o vagamente apuntadas (el triunfo de las corporaciones sobre el estado que ejemplifica la funcionaria que interpreta Kristen Stewart), pero lastrado por ser tremendamente discursiva y buena parte de sus dos horas son diálogos plagados de información. Cronenberg no deja o no quiere que sintamos fascinación por las imágenes, salvo en las en el placer sexual que proporcionan los tajos en el cuerpo que tanto recuerdan a Crash: en Crimes of the future, la cirugía es el nuevo sexo.

No se puede decir que el cineasta, de 79 años, no sea fiel a sí mismo ni que no juegue fuerte: la película se abre con el asesinato de una madre a su hijo de ocho años porque el niño ha desarrollado una mutación que le permite comer plástico. Cronenberg esperaba espectadores saliendo de la sala ante la crudeza de las cirugías y autopsias, pero lo que ha sido más confuso ha sido digerir tanto discurso.