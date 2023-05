Michael Douglas recibirá la Palma de Oro de Honor del Festival de Cannes

Miguel Douglas recibirá la Palma de Oro de Honor del 76 Festival de Cannes, "en reconocimiento a su brillante carrera así como a su compromiso con el cine". El actor y productor estadounidense recibirá el homenaje durante la ceremonia de apertura que tendrá lugar el martes 16 de mayo.

“Michael Douglas, Palme d'or d'honneur du 76e Festival de Cannes ✨

Le Festival de Cannes rendra hommage à l'acteur américain lors de la cérémonie d'Ouverture le mardi 16 mai prochain, en saluant sa brillante carrière et son engagement pour le cinéma ► https://t.co/y3l06eLvlL pic.twitter.com/w0jT79aeoB

"Siempre es un soplo de aire fresco estar en Cannes, que durante mucho tiempo ha proporcionado una plataforma maravillosa para creadores audaces, audacias artísticas y excelencia en la narración", ha declarado Douglas en un comunicado del festival. "Desde mi primera vez aquí en 1979 para El síndrome de China hasta mi más reciente estreno de Behind the Candelabra en 2013, el Festival siempre me ha recordado que la magia del cine no está solo en lo que vemos en pantalla, sino en su capacidad para impactar a la gente a nuestro alrededor. el mundo. Después de más de 50 años en el negocio, es un honor regresar a la Croisette para abrir el Festival y abrazar nuestro lenguaje cinematográfico global que compartimos".

Hijo de la leyenda Kirk Douglas, la carrera de Michael Douglas despegó con el Oscar que obtuvo como productor de Alguien voló sobre el nido del cuco, de Miloš Forman.

Como actor, ha trabajado con grandes de la industria como Robert Zemeckis en Tras el corazón verde (1984), Ridley Scott en Black Rain (1989) o Barry Levinson en Disclosure (1994). Con Oliver Stone, ganó el Oscar al mejor Actor en 1987 por su interpretación de Gordon Gekko, un codicioso corredor de bolsa neoyorquino de Wall Street. La secuela, Wall Street: el dinero nunca duerme, se proyectó fuera de competición en la 63ª edición del Festival de Cannes.