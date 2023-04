'Creatura', de Elena Martín Gimeno, se estrenará en la Quincena de Realizadores de Cannes

Creatura, la segunda película de la cineasta Elena Martín Gimeno, se estrenará en la Quincena de Realizadores de Cannes. Con guion de la propia directora y Clara Roquet, la película es un drama ambientado en la Costa Brava sobre el despertar sexual. La película se suma así a la ya anunciada presencia de Cerrar los ojos, de Víctor Erice, y el cortometraje de Almodóvar Extraña forma de vida, como única representación española durante el Festival de Cannes, aunque todavía quedan algunos títulos por anunciarse los próximos días.

Elena Martín debutó en el cine con Júlia ist (2017), y ha dirigido episodios de series como Vida perfecta (2019) y guionizado Veneno (2020). Como actriz, protagonizó Nosaltres no ens matarem amb pistoles (2022), de María Ripoll. La Quincena de Realizadores es un festival paralelo a la sección oficial de Cannes y que el año pasado acogió en estreno de El agua, de Elena López de Riera.

Creatura está protagonizada por la propia cineasta, Clàudia Dalmau y Mila Borràs, que interpretan el mismo personaje a los 35, 15 y 5 años. El reparto lo completan Oriol Pla, Àlex Brendemühl y Clara Segura.

En la sección oficial los pretendientes a la Palma de Oro incluye a Ken Loach (The old oak) , Wes Anderson (Asteroid city), Nanni Moretti (Il sol dell'avvenire) o Hirokazu Kore-eda (Monster). También competirán otros ganadores de Palma de Oro como en turco Nuri Bilge Ceylan (con About dry grasses) y Wim Wenders (con Perfect days).

La competición tiene una récord histórico de presencia femenina con seis cineastas (de un total de 18 películas). En Cannes se verán las nuevas películas de la austríaca Jessica Hausner (Club Zero), la senegalesa Ramata-Toulaye Sy (Banel et Adama), las francesa Catherine Breil (L'ete dernier) y Justine Triet (Anatomie d'une chute), la italiana Alicia Rohrwacher (La chimera) y la tunecina Kaouther Ben Hania (Four daughters).