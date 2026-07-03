RTVE inicia el rodaje de un documental sobre el asesinato de Federico García Lorca en el 90º aniversario de su muerte

RTVE ha comenzado la grabación de ‘Lorca, las horas perdidas’, documental que aborda uno de los episodios más enigmáticos y trascendentales de la historia contemporánea española: el asesinato de Federico García Lorca hace 90 años. Una producción que combina el rigor histórico con un lenguaje audiovisual contemporáneo, y en la que Ángel Ruiz vuelve a meterse en la piel del poeta, un papel que ya ha interpretado en otras ocasiones en RTVE.

‘Lorca, las horas perdidas’ narra ese momento destacado de nuestra historia en clave de true crime, un género que renueva la forma de contar grandes casos históricos. A través de una exhaustiva labor de documentación, testimonios de historiadores e investigadores, recreaciones y material de archivo, reconstruye los acontecimientos que rodearon su detención y ejecución, y analiza las hipótesis y preguntas que, casi un siglo después, permanecen sin respuesta.

El actor Ángel Ruiz da vida a Federico García Lorca en las recreaciones del documental. Con una sólida trayectoria en teatro, cine y televisión, Ruiz ha participado en destacadas producciones de RTVE donde también ha interpretado al poeta granadino, como las series ‘El Ministerio del Tiempo’ y ‘Ena’.

‘Lorca, las horas perdidas’, producido por RTVE en colaboración con El Rugido Producciones , trata de acercar al gran público una investigación que trasciende la figura del escritor para convertirse en un relato sobre la memoria histórica y la Guerra Civil.