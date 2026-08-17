Trump reduce de forma "sustancial" los ejercicios militares con Corea del Sur por su "buena relación con Kim Jong-un"
- El mandatario republicano cree que Corea del Norte "no ha sido amenazante y se ha mostrado respetuoso"
- El Ministerio de Defensa de Corea del Sur asegura que se llevarán a cabo "según lo previsto"
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha ordenado este domingo al secretario de Guerra, Pete Hegseth, reducir "sustancialmente" los ejercicios militares conjuntos de EE.UU. con Corea del Sur por su "buena relación con el líder norcoreano Kim Jong-un", el elevado coste de las operaciones y el rechazo de Seúl a unirse a la guerra contra Irán.
El mandatario republicano, a través de su red Truth Social, ha afirmado que EE.UU. paga "gran parte" de los "costosos" ejercicios y opina que "envían una señal totalmente inapropiada y hostil a un país que, desde que Donald J. Trump ha sido presidente, no ha sido amenazante y se ha mostrado respetuoso".
En este sentido, Trump ha añadido que "ya es demasiado tarde para cancelarlos" y por eso ha solicitado reducirlos "sustancialmente". Además, aunque ha reconocido que "no guarda mucha relación", el mandatario alude a que recientemente preguntó al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, si deseaba unirse a la desnuclearización de la República Islámica de Irán, y respondió "no, gracias".
No obstante, el Ministerio de Defensa de Corea del Sur ha respondido asegurando que los ejercicios militares conjuntos anuales con Estados Unidos se llevarán a cabo "según lo previsto".
Las maniobras conjuntas llamadas "Escudo de la Libertad Ulchi" están programadas para comenzar este mismo día y en ellas participarán 18.000 soldados.
Pyongyang critica duramente este tipo de maniobras, que considera ensayos para una invasión, y por las que justifica sus pruebas de lanzamientos de misiles balísticos en la región.
La postura de Corea del Norte
Corea del Norte denunció el pasado jueves los ejercicios militares conjuntos entre Washington y Seúl y advirtió de una posible respuesta con medidas de “disuasión” más contundentes. Pyongyang lanzó un misil balístico al mar de Japón en señal de protesta, su undécimo lanzamiento de este tipo en lo que va de año.
Estos ejercicios anuales están programados para durar 11 días. Es un evento habitual en verano para las fuerzas armadas surcoreanas y sus aliados estadounidenses y tiene como objetivo prepararlas para la defensa contra Corea del Norte, que posee armas nucleares.
Por lo tanto, estas maniobras son consideradas defensivas e incluyen simulaciones informáticas de puesto de mando y maniobras con fuego real sobre el terreno en base a escenarios de amenaza.
A todo esto hay que sumar que este pasado sábado, Trump publicó en su plataforma Truth Social una foto suya acompañado de Kim Jong-un. "A pesar de su cara tan seria, nos llevamos genial", escribió el presidente estadounidense debajo de la imagen, capturada durante su encuentro cara a cara en 2019.
El anuncio de Trump ha ocurrido en medio de una nueva propuesta de Seúl a Corea del Norte para poner fin de manera definitiva al estado de guerra en el que llevan ambos países desde hace 70 años, sin que Pyongyang se haya pronunciado hasta el momento, y horas después de un incidente fronterizo en el que fuerzas surcoreanas efectuaron disparos de advertencia contra varios militares norcoreanos que atravesaron brevemente la Línea de Demarcación Militar.