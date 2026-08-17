Trump reduce de forma "sustancial" los ejercicios militares con Corea del Sur por su "buena relación con Kim Jong-un"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha ordenado este domingo al secretario de Guerra, Pete Hegseth, reducir "sustancialmente" los ejercicios militares conjuntos de EE.UU. con Corea del Sur por su "buena relación con el líder norcoreano Kim Jong-un", el elevado coste de las operaciones y el rechazo de Seúl a unirse a la guerra contra Irán.

El mandatario republicano, a través de su red Truth Social, ha afirmado que EE.UU. paga "gran parte" de los "costosos" ejercicios y opina que "envían una señal totalmente inapropiada y hostil a un país que, desde que Donald J. Trump ha sido presidente, no ha sido amenazante y se ha mostrado respetuoso".

En este sentido, Trump ha añadido que "ya es demasiado tarde para cancelarlos" y por eso ha solicitado reducirlos "sustancialmente". Además, aunque ha reconocido que "no guarda mucha relación", el mandatario alude a que recientemente preguntó al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, si deseaba unirse a la desnuclearización de la República Islámica de Irán, y respondió "no, gracias".

No obstante, el Ministerio de Defensa de Corea del Sur ha respondido asegurando que los ejercicios militares conjuntos anuales con Estados Unidos se llevarán a cabo "según lo previsto".

Las maniobras conjuntas llamadas "Escudo de la Libertad Ulchi" están programadas para comenzar este mismo día y en ellas participarán 18.000 soldados.

Pyongyang critica duramente este tipo de maniobras, que considera ensayos para una invasión, y por las que justifica sus pruebas de lanzamientos de misiles balísticos en la región.