Xi refuerza su alianza con Kim Jong-un en su primer viaje a Corea del Norte en siete años

El presidente de China, Xi Jinping, y el mandatario norcoreano, Kim Jong-un, se han reunido este lunes en Pionyang, según el Diario del Pueblo, en el marco de la primera visita del líder chino al hermético país desde 2019.

Xi y Kim se han reunido en la Casa de Visitas de Estado Kumsusan, según ha informado el diario chino, después de que el mandatario chino haya sido recibido esta mañana en la pista del Aeropuerto Internacional Sunan de Pionyang por el líder norcoreano y la primera dama, Ri Sol-ju.

Según las imágenes publicadas por la cadena de televisión china CCTV, Corea del Norte ha desplegado la alfombra roja y ha recibido a Xi con grandes banderas de ambos países de camino a la plaza Kim Il-sung de Pionyang, nombrada en honor al fundador de Corea del Norte. Xi también ha recibido un saludo militar, con una salva de 21 disparos.

Por el momento, ni las autoridades chinas ni las norcoreanas han dado información sobre la agenda de Xi en Corea del Norte.

Las banderas nacionales de Corea del Norte y China ondean en una calle de Pyongyang el 8 de junio de 2026 durante la visita del presidente chino, Xi Jinping AFP

China quiere reafirmar su influencia sobre Corea del Norte El viaje se ha interpretado como un intento por parte de Pekín de reafirmar su influencia sobre Pionyang y reactivar una relación que, pese a su alianza histórica, ha atravesado etapas de enfriamiento en la última década por los ensayos nucleares norcoreanos y por el estrechamiento de los vínculos tanto de China con Corea del Sur como de Corea del Norte con Rusia. La visita tiene lugar además en un momento en el que Pionyang ha profundizado su acercamiento a Moscú, incluido el envío de soldados en apoyo de las fuerzas rusas en la guerra contra Ucrania, según han denunciado Kiev y sus aliados occidentales. Durante su visita Xi ha defendido la continuidad de la alianza entre China y Corea del Norte y ha instado a ambos países a reforzar su coordinación frente al "hegemonismo" y la "política de fuerza", en un artículo publicado por el diario norcoreano Rodong Sinmun. "Independientemente de cómo evolucionen los tiempos o de los cambios en la situación internacional, la amistad tradicional entre China y Corea del Norte sigue siendo invencible", ha escrito el mandatario chino. Además, durante las conversaciones mantenidas con Kim, Xi ha asegurado que está dispuesto a trabajar con el líder norcoreano para llevar las relaciones bilaterales a "nuevas cotas". "Estoy dispuesto a colaborar con el camarada secretario general para mantener una estrecha comunicación estratégica y seguir guiando las relaciones entre China y Corea del Norte hacia nuevas cotas", ha afirmado, según la agencia estatal china Xinhua. ““ El presidente chino también ha defendido que ambas partes refuercen sus intercambios diplomáticos, policiales y militares, amplíen los contactos entre sus ciudadanos y mejoren la coordinación estratégica. Asimismo, ha expresado la disposición de Pekín a ampliar la cooperación con Pionyang en ámbitos como el comercio, la agricultura y la tecnología, al tiempo que ha abogado por proteger los respectivos intereses de desarrollo y seguridad de ambos países. China es el principal socio político y económico de Corea del Norte, con una frontera común de más de 1.400 kilómetros y un papel clave en el comercio y el suministro de alimentos y energía, aunque esos intercambios están condicionados por las sanciones internacionales derivadas del programa nuclear norcoreano. El viaje también se ha producido después de la cumbre que Xi ha mantenido en Pekín en mayo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, tras la cual la Casa Blanca ha asegurado que ambos habían confirmado una "meta compartida" de desnuclearizar Corea del Norte, una formulación que no ha aparecido en la lectura china del encuentro.