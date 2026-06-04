Kim Jong-un aboga por una expansión "exponencial" del arsenal atómico de Corea del Norte

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha abogado este jueves por una expansión "exponencial" del arsenal atómico del país durante una visita a una planta nuclear recientemente puesta en funcionamiento, según informa la agencia de noticias norcoreana KCNA.

Kim ha asegurado que la capacidad de producción de material nuclear apto para armas del país "se ha duplicado con creces" en los últimos cinco años, y ha agregado que la prioridad es "reforzar" las fuerzas nucleares "a un ritmo exponencial".

Así, el dictador norcoreano ha dicho que "las amenazas existentes que se agravan a cada instante, las amenazas potenciales y las impredecibles crisis a largo plazo ponen de relieve la urgencia y responsabilidad" de reforzar "de manera sostenida y acelerada la capacidad de disuasión nuclear".

"En consecuencia, es nuestro deber seguir ampliando y fortaleciendo las fuerzas nucleares estatales, eje central de la estrategia para disuadir y combatir una guerra, y ejercer plenamente la posición de Estado con armas nucleares", ha declarado Kim.