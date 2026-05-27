Corea del Norte realiza pruebas de misiles balísticos y de crucero junto con artillería

Corea del Norte ha anunciado este miércoles que había realizado pruebas con misiles balísticos y de crucero de precisión, así como cohetes de artillería bajo la supervisión del líder del país, Kim Jong-un.

La noticia la ha dado la agencia estatal de noticias norcoreana, KCNA, un día después de que Corea del Sur alertara de que había detectado el lanzamiento de "varios proyectiles" en el Mar Amarillo (también conocido como del Oeste) , entre ellos un misil balístico de corto alcance, desde la ciudad norcoreana de Chongju.

Según el medio norcoreano Pionyang "analizó y evaluó la capacidad de combate" del armamento como "parte del plan para la modernización de las fuerzas de artillería y misiles". En particular, KCNA ha destacado que el misil de crucero cuenta con un "sistema de navegación autónomo de ultraprecisión" y con inteligencia artificial (IA) para guiar su trayectoria, pudiendo atacar objetivos certeramente en un radio de 100 kilómetros.

Kim ha valorado "positivamente" estos misiles, que serán suministrados a las brigadas de artillería posicionadas en la región fronteriza con Corea del Sur, según la agencia.