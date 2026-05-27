Corea del Norte realiza pruebas de misiles balísticos y de crucero junto con artillería
- Corea del Sur ya alertó el martes de que había detectando lanzamientos de proyectiles
- El ensayo fue el primero con misiles balísticos desde el 19 de abril
Corea del Norte ha anunciado este miércoles que había realizado pruebas con misiles balísticos y de crucero de precisión, así como cohetes de artillería bajo la supervisión del líder del país, Kim Jong-un.
La noticia la ha dado la agencia estatal de noticias norcoreana, KCNA, un día después de que Corea del Sur alertara de que había detectado el lanzamiento de "varios proyectiles" en el Mar Amarillo (también conocido como del Oeste) , entre ellos un misil balístico de corto alcance, desde la ciudad norcoreana de Chongju.
Según el medio norcoreano Pionyang "analizó y evaluó la capacidad de combate" del armamento como "parte del plan para la modernización de las fuerzas de artillería y misiles". En particular, KCNA ha destacado que el misil de crucero cuenta con un "sistema de navegación autónomo de ultraprecisión" y con inteligencia artificial (IA) para guiar su trayectoria, pudiendo atacar objetivos certeramente en un radio de 100 kilómetros.
Kim ha valorado "positivamente" estos misiles, que serán suministrados a las brigadas de artillería posicionadas en la región fronteriza con Corea del Sur, según la agencia.
La posible visita de Xi a Corea del Norte
El ensayo del martes fue el primero con misiles balísticos desde el 19 de abril, que fue también supervisado por Kim. En aquel momento, Pionyang evaluó el rendimiento del misil balístico táctico tierra-tierra mejorado Hwasong-11 Ra y la potencia de una ojiva de racimo y de otra de minas de fragmentación.
El lanzamiento norcoreano del martes se produce tras informes de que el presidente chino, Xi Jinping, podría visitar Corea del Norte esta semana, según un funcionario surcoreano de alto rango citado de manera anónima por la agencia surcoreana de noticias Yonhap. La portavoz de Exteriores de China, Mao Ning, no obstante, dijo en una conferencia de prensa el lunes que no tenía información al respecto que ofrecer.
Por otro lado, la Administración surcoreana del presidente Lee Jae-myung, que tomó posesión en junio del año pasado, ha realizado gestos conciliatorios y ofrecido reactivar contactos con Corea del Norte. Un acercamiento que el hermético régimen sigue rechazando de manera rotunda.