Corea del Norte lanza un nuevo misil balístico al mar de Japón en plena campaña contra la deriva "belicista" de Tokio
- El proyectil ha recorrido más de 700 kilómetros y ha caído fuera de la zona económica exclusiva (ZEE) de Japón
- La primera ministra japonesa no descartó el pasado jueves variar la histórica postura antinuclear del país
Corea del Norte ha lanzado un misil balístico desde su costa oriental hacia el mar de Japón en la madrugada del miércoles, según ha informado el Ejército surcoreano. El proyectil ha sido disparado desde la zona de Wonsan alrededor de las 6:00 (23:00 hora peninsular española del martes), ha recorrido más de 700 kilómetros y ha caído fuera de la zona económica exclusiva (ZEE) de Japón.
"Nuestro ejército ha intensificado la vigilancia ante la posibilidad de nuevos lanzamientos", ha añadido la nota castrense, señalando que Seúl, Tokio y Washington comparten información de inteligencia. La presidencia surcoreana ha celebrado una reunión sobre el lanzamiento de misiles por parte de Corea del Norte para exigir el cese de las provocaciones.
Por su parte, el Ministerio de Defensa japonés ha publicado en redes sociales que el proyectil ya había impactado, sin ofrecer más detalles. Este lanzamiento se produce después de que otro misil balístico de corto alcance fuera disparado sobre el mar de Japón el pasado jueves, en medio de la creciente tensión entre Tokio y Pyongyang. Corea del Norte ha acusado a Japón, que pretende aumentar aún más su gasto en defensa, de convertirse en un "estado beligerante".
La nueva política de seguridad de Japón
Kim Yo Jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, afirmó recientemente que Corea del Norte no tolerará la deriva "belicista" de Japón por las recientes pruebas de lanzamiento de misiles de largo alcance Tomahawk en aguas del Pacífico, que tildó de "grave amenaza que destruye la paz y la seguridad mundiales".
Sus advertencias responden a las maniobras de finales de julio que puso en marcha Japón con el lanzamiento por primera vez de misiles antibuques, con un alcance de casi 1.000 kilómetros, lo que marca el inicio de una fase militar y representa un cambio significativo en la política de seguridad de Japón.
Las Fuerzas Armadas de Japón y Corea del Sur también llevaron a cabo a principios de junio sus primeras maniobras militares de entrenamiento en casi nueve años, una señal clave del acercamiento entre los ejércitos de ambos países vecinos.
Durante el 81 aniversario del bombardeo atómico de Estados Unidos sobre Hiroshima, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, no descartó variar la histórica postura antinuclear del país (contemplada en los conocidos como tres principios) según las necesidades de seguridad nacional.
Un día después, el viernes, el Gobierno de China instó a las autoridades japonesas a respetar los principios antinucleares del país, así como sus obligaciones internacionales, y advirtió que no deben "jugar con fuego" en materia de armamento nuclear.
De forma paralela, Corea del Sur y Estados Unidos tienen previsto llevar a cabo sus ejercicios militares anuales del 17 al 27 de agosto, en respuesta a las amenazas de Corea del Norte. Pyongyang critica duramente este tipo de maniobras, que considera ensayos para una invasión.