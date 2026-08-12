Corea del Norte lanza un nuevo misil balístico al mar de Japón en plena campaña contra la deriva "belicista" de Tokio

Corea del Norte ha lanzado un misil balístico desde su costa oriental hacia el mar de Japón en la madrugada del miércoles, según ha informado el Ejército surcoreano. El proyectil ha sido disparado desde la zona de Wonsan alrededor de las 6:00 (23:00 hora peninsular española del martes), ha recorrido más de 700 kilómetros y ha caído fuera de la zona económica exclusiva (ZEE) de Japón.

"Nuestro ejército ha intensificado la vigilancia ante la posibilidad de nuevos lanzamientos", ha añadido la nota castrense, señalando que Seúl, Tokio y Washington comparten información de inteligencia. La presidencia surcoreana ha celebrado una reunión sobre el lanzamiento de misiles por parte de Corea del Norte para exigir el cese de las provocaciones.

Por su parte, el Ministerio de Defensa japonés ha publicado en redes sociales que el proyectil ya había impactado, sin ofrecer más detalles. Este lanzamiento se produce después de que otro misil balístico de corto alcance fuera disparado sobre el mar de Japón el pasado jueves, en medio de la creciente tensión entre Tokio y Pyongyang. Corea del Norte ha acusado a Japón, que pretende aumentar aún más su gasto en defensa, de convertirse en un "estado beligerante".