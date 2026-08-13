La 1 brilla en el gran día del eclipse con un 14,8% y récord histórico del despliegue especial de 'Aquí la Tierra' (30,5%)

La 1 se impuso en el esperado día del eclipse solar y lideró la jornada del miércoles con un 14,8% de cuota, 2.6 puntos por encima de su principal competidor. La cadena fue la más vista en la madrugada (10%), mañana (16,9%), tarde (17,9%) y prime time (14,8%). La programación especial triunfó especialmente con ‘Aquí la Tierra: especial eclipse’, que logró su máxima cuota histórica, además del liderazgo de ‘Directo al grano’, ‘La Hora de La 1’, ‘Mañaneros 360’, así como el partido amistoso Deportivo-Real Madrid correspondiente al Trofeo Teresa Herrera.

Día récord de ‘Aquí la Tierra’ y liderazgo de ‘Directo al grano’ ‘Aquí la Tierra’ vivió un día histórico con su despliegue especial con motivo del eclipse total de sol en España. El programa presentado por Jacob Petrus y Marc Santandreu, promedió en sus dos horas y media de duración 1.768.000 espectadores, un 24,7% de cuota y 5.545.000 contactos en La 1 y el Canal 24 horas. El segundo tramo del especial, que transcurrió en pleno eclipse total, fue lo más visto del día: 2.381.000 espectadores de media, un 30,5% de cuota y 3.817.000 espectadores únicos. Fue la máxima cuota histórica del programa, que arrasó a la competencia por más de 20 puntos de ventaja. Además, fue líder en todos los territorios y en todos los públicos de 4 a más de 75 años, destacando especialmente en jóvenes de 13 a 24, donde consiguió un 34,5% de cuota. En la franja total de ambas emisiones (18:30-20:57), el minuto más visto fue a las 20:33, con 2.658.000 espectadores y un 34,1% de cuota en La 1 y Canal 24 horas. La cobertura de 'Directo al grano' centrada en el eclipse también lideró en las horas previas al fenómeno. El programa de Marta Flich y Martín Barreiro reunió a 1.018.000 espectadores de media y anotó un 13% de cuota. Casi 3,5 millones de personas vieron algún momento su edición especial ampliada.

La audiencia se queda en La 1 para vivir una noche de fútbol Tras el eclipse, La 1 mantuvo el liderazgo con el amistoso disputado entre el Deportivo de la Coruña y el Real Madrid en el Trofeo Teresa Herrera. El encuentro, que se saldó con victoria por 1-0 para los de Mourinho, fue lo más visto en su franja: promedió 1.289.000 espectadores, una cuota del 15,1% y 4.323.000 espectadores únicos. Tras el pitido final, la nueva entrega de 'Maestros de la Costura Celebrity' (8,6%) fue la oferta más contactada de la noche. Hasta 2.334.000 espectadores únicos estuvieron pendientes del talent.

Crecen el TD Matinal, ‘La Hora de La 1’ y ‘Mañaneros 360’ El ‘TD Matinal’ continúa imbatible en su franja. El informativo presentado por Mireia Alzuria y Álex Barreiro alcanzó este miércoles un 25,8% de cuota en La 1 y el Canal 24 horas, un punto más que la jornada anterior, y 712.000 espectadores únicos. Por su parte, ‘La hora de la 1’ revalidó su liderazgo en una jornada en la que volvió a sumar espectadores, con una media de 422.000, y cuota de pantalla, un 23,9%. El espacio que conduce Silvia Intxaurrondo fue visto por 1.435.000 personas en algún momento de su emisión. Después, Aida Bao y Miriam Moreno recogieron el testigo del liderazgo en ‘Mañaneros 360’. El magacín de referencia promedió 453.000 personas, 15,4% de cuota de pantalla y rozó los 2,3 millones de contactos.

Los informativos, con la vista puesta en el eclipse Los informativos de TVE, que pusieron el foco en el eclipse total y en los principales temas del día, se situaron entre los espacios más vistos de RTVE. El ‘Telediario 1’, con Lourdes Maldonado al frente, registró una media de 1.316.000 espectadores y un 15,4% de cuota en La 1 y el Canal 24 horas. El ‘Telediario 2’, con una edición especial presentada por Javier Gutierrez desde el Observatorio de Yebes durante el descanso del fútbol, logró 1.237.000 seguidores y un 14,4% en La 1.