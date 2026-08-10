Horario y dónde ver en TV el eclipse solar de 2026 en España: claves de la emisión en directo

El miércoles 12 de agosto de 2026 tiene lugar el histórico eclipse solar total en España. Es uno de los eventos más esperados de las últimas décadas, el primero visible desde el país en más de un siglo. El fenómeno atraerá a miles de personas a los puntos de la península donde la totalidad podrá contemplarse durante varios minutos y dará comienzo a un periodo excepcional para la observación del cielo, con otros eclipses previstos en los próximos años.

Valencia prepara un operativo especial de limpieza en playas y el punto de observación para el eclipse solarAYUNTAMIENTO VALÈNCIAAYUNTAMIENTO VALÈNCIA / EUROPA PRESS

Para que nadie se pierda este momento histórico, RTVE ofrecerá una programación especial en La 1 y RTVE Play. Además de la cobertura informativa en sus distintos espacios, Aquí la Tierra emitirá un especial dedicado al eclipse con todos los detalles del fenómeno y conexiones desde algunos de los lugares clave para su observación. En las últimas semanas, el magacín se ha volcado de lleno con este evento y le ha dedicado varios reportajes.

Con motivo del eclipse, en RTVE Play ya está disponible una portada especial (www.rtve.es/play/eclipse/) desde la que los usuarios podrán seguir el fenómeno en directo y acceder a todas las emisiones relacionadas con este acontecimiento astronómico. Desde un único espacio será posible elegir entre varias señales simultáneas para disfrutar del eclipse desde diferentes perspectivas.

La cobertura inicial incluye dos señales desde los telescopios del Observatorio de Yebes (Guadalajara), que permitirán observar el Sol con gran detalle. Una de ellas cuenta con el filtro H-Alpha, fundamental para apreciar la superficie solar o las protuberancias de la estrella de nuestro sistema. También se prevén dos ediciones del Telediario especiales y el seguimiento del evento desde un avión. Todo ello podrá verse desde cualquier dispositivo a través de RTVE Play.