Conchi Aquesolo, nueva directora del Centro Territorial de RTVE en La Rioja

Conchi Aquesolo es la nueva directora del Centro Territorial de RTVE en La Rioja. Sustituye en el cargo a José Manuel Lumbreras, a quien la Corporación agradece el trabajo desempeñado durante 10 años al frente de la delegación riojana de RTVE.

Conchi Aquesolo García (Logroño, 1972) es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del País Vasco. Completó su formación cursando el Máster del diario El Correo y la delegación de La Rioja fue su primer contacto con el oficio. Durante diez años compaginó sus colaboraciones en el citado periódico, con las labores de redactora y presentadora en otros medios de comunicación regionales, entre ellos TVR donde fue coordinadora de informativos.

En 2004 entró a formar parte de la plantilla del Centro Territorial de Televisión Española en La Rioja. Desde entonces presenta el informativo Telerioja, un referente en la Comunidad Autónoma. Ha compaginado esa labor con la elaboración de noticias y directos para programas nacionales como Telediario o Canal 24 horas. Fue editora del informativo territorial desde 2010 hasta 2012. En 2016 fue nombrada jefa de Informativos, cargo que ha desempeñado hasta la actualidad.

Por su trayectoria profesional, entiende la información local como un pilar fundamental sobre el que se construye una ciudadanía crítica y cohesionada. El gran reto del equipo del que ha formado parte durante estos años no ha sido otro que “conseguir que cada vez que los riojanos nos eligen para asomarnos a sus hogares, sepan que aquí les vamos a contar los temas que les preocupan, les afectan e incluso pueden condicionar su día a día. Y lo que nos diferencia del resto es que formamos parte de una gran estructura en la que las pequeñas historias de pequeñas comunidades autónomas como ésta, tienen cabida en programas de difusión nacional”.

Este año se cumple el 40º aniversario del comienzo de las emisiones regulares de TVE en La Rioja y el reto de este nuevo equipo es “que sigan sintiéndonos como un medio cercano, capaz de mostrar distintas sensibilidades y realidades, al tiempo que nos adaptamos a retos como la transformación digital, y la renovación tecnológica, ser capaces de llegar a esa parte de la audiencia más joven que busca otros modelos de información y preservar nuestra identidad, pluralismo e independencia”.