La 1 (11,2%), cadena más vista este sábado con liderazgos de su cine, información y entretenimiento

La 1 fue la cadena más vista este sábado, con un 11,2% de cuota. Lideró las franjas de madrugada (4,8%)), mañana (12,6%), prime time (11,3%) y late night (10,8%), con una programación que combinó información, entretenimiento y cine. ‘Fin de Semana 24 horas’, ‘Viaje al centro de la tele’ y toda la oferta cinematográfica de ‘La noche de Carmen Machi’ se situaron entre las propuestas líderes de sus respectivas franjas.

Información líder los fines de semana ‘Fin de Semana 24 horas’ volvió a demostrar su fortaleza los sábados y domingos y lideró ayer con un 24% de cuota en La 1 y Canal 24 horas. El espacio reunió a más de 1,4 millones de espectadores únicos a lo largo de su emisión. También destacó el ‘Telediario 1’, que fue lo más visto del día en RTVE en audiencia media, con 1.152.000 espectadores y un 14,8% de cuota. A continuación, ‘Teledeporte 1’, con la información deportiva, alcanzó 1.177.000 espectadores y un 14,9% de cuota.

‘Viaje al centro de la tele’, líder en sus emisiones matinales Todas las emisiones matinales de ‘Viaje al centro de la tele’ lideraron su franja. El formato alcanzó hasta un 12,1% de cuota y 882.000 espectadores únicos. Por su parte, ‘D Corazón’ sigue fuerte y creció respecto al fin de semana anterior. El programa de crónica social anotó ayer un 11,6% de cuota y alcanzó 2.374.000 espectadores únicos.

‘La noche de Carmen Machi’ lidera el cine del sábado Toda la oferta nocturna de cine de La 1 fue líder este sábado. Dentro de ‘La noche de Carmen Machi’, ‘La voz del sol’ logró un 12,2% de cuota, con 925.000 espectadores de media y cerca de 2,5 millones de espectadores únicos. A continuación, ‘Verano en diciembre’ mantuvo el liderazgo con otro 12,2% de cuota, 643.000 espectadores y 1.763.000 espectadores únicos. Después, ‘Las ovejas no pierden el tren’ también se impuso a su competencia con un 9,2% de cuota y 683.000 espectadores únicos, prolongando el liderazgo del cine de La 1 durante toda la noche.