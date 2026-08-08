La noche de Carmen Machi con dos estrenos gratis en RTVE Play: 'La voz del sol' y 'Verano en diciembre'
- En las películas también aparecen Bárbara Lennie, Victoria Luengo o Karra Elejalde
- Estos son los estrenos de cine de RTVE Play: semana del 3 al 9 agosto
Que Carmen Machi forme parte del reparto de una película siempre es un atractivo importante para ir a verla. Si en vez de uno, son dos estrenos recientes de la actriz, las ganas de ver la historia -o historias- se multiplican. En RTVE Play te proponemos dos títulos en los que la actriz madrileña interpreta dos papeles de peso que marcan el devenir de cada una de las películas.
Tanto en La voz del sol como en Verano en diciembre se mezclan relatos muy duros en los que el humor se hace imprescindible para sobrellevar la trágica situación que afrontan los personajes. Carmen Machi es experta en hacer reír, aunque la escena sea completamente dramática. Así lo hace, de manera natural, en la mayoría de guiones que interpreta; además, en los dos títulos que llegan ahora a RTVE Play, Carmen Machi se acompaña de una serie de actrices y de actores que no defraudan: Bárbara Lennie, Victoria Luengo, Irene Escolar, Beatriz Grimaldos, Lola Cordón o Karra Elejalde, entre otros muchos.
La voz del sol
Ambientada en 1965, La voz del sol cuenta la historia de Maruja y Manolo, un matrimonio al que interpretan Carmen Machi y Karra Elejalde y que vive en París tras exiliarse de España después de la Guerra Civil. Ambos trabajan como empleados domésticos para la familia del embajador estadounidense en Francia, y prácticamente han criado al hijo del embajador, a Alan Jolis. Un día, la vida del matrimonio español da un vuelco porque a Maruja le diagnostican una enfermedad terminal. Al recibir la noticia, ambos deciden volver a su tierra, a Pamplona, que está en plenos Sanfermines, y allí saldarán cuentas del pasado. En su viaje se llevan al que consideran como su hijo, a Alanito, papel que supone el debut en el cine del joven actor Matteo Artuñedo.
La voz del soles la ópera prima de Carol Polakoff. La directora lleva al cine la historia que su amigo Alan Jolis plasmó en un libro autobiográfico. Polakoff se lo prometió y ha cumplido su promesa, aunque haya sido más de veinte años después del fallecimiento de Alan. En esta película se muestra una España en plena dictadura, y se refleja también el sentimiento de aquellos que tuvieron que marchar. Una historia en la que "es esencial el amor y el perdón", afirma Karra Elejalde, mientras que Carmen Machi habla del paso tiempo. "La vida de repente te pasa muy rápido. Le empiezas a dar valor a lo realmente importante. Te das cuenta del tiempo perdido, pero sientes que todavía puedes ganar algo al tiempo", dice la actriz.
Verano en diciembre
Teresa es la matriarca de una familia en la que, salvo su marido ya fallecido, todas son mujeres: sus cuatro hijas, su nieta y su suegra, una nonagenaria con demencia senil que vive bajo su cuidado. Teresa, papel que interpreta Carmen Machi, es una mujer muy católica y tradicional que reúne a toda la familia para conmemorar el aniversario de la muerte de su marido.
Las distintas personalidades de las cuatro hijas -la cuidadora, la rebelde, la alocada, la aventurera y a la vez ausente- serán el detonante de múltiples conflictos, que provocan que las protagonistas choquen entre sí y lidien con sus propias frustraciones, miedos y anhelos. Además de Carmen Machi, Verano en diciembre cuenta con un reparto de lujo que profundiza en la personalidad de los diferentes personajes. Bárbara Lennie, Victoria Luengo, Irene Escolar, Beatriz Grimaldos y Lola Cordón acompañan a Carmen Machi en situaciones disparatadas y trágicas que siempre están salpicadas del humor magistral que da a sus interpretaciones la actriz madrileña.
Esta película está basada en la obra de teatro de Carolina África que recibió el premio Calderón de la Barca en 2012. La directora decidió llevar la historia al cine para contar también a través de la gran pantalla, la vida de una familia matriarcal de clase obrera, donde interactúan varias generaciones que luchan por seguir adelante como pueden. Para escribir el texto, la directora se inspiró en sus experiencias personales. Carolina África se formó en estudios artísticos en Buenos Aires y vivió un "verano austral rarísimo". Además, su familia es "de mujeres": "Somos tres hermanas. Mi abuela solo tuvo nietas, siete nietas". Esta comedia es su homenaje a ellas.
La directora de la película le confiesa a Jesús Jiménez en RTVE.es que la adaptación de la obra de teatro al cine fue un viaje apasionante, y alaba las actrices con las que ha podido contar para llevar a cabo su proyecto. "Ha sido algo muy especial, porque desde que hacía la obra en el teatro soñaba con que mi madre fuera Carmen Machi. En cuanto a Bárbara Lennie, es una de mis mejores amigas desde la Escuela de Arte Dramático. Ha sido muy bonito que todas ellas se sumaran y pudiéramos hacer realidad este proyecto".
Por su parte, Carmen Machi cuenta que el personaje de Teresa es una especie de madre universal. "Teresa es todas las madres. Para mí simboliza lo que es esa palabra. Es madre de familia numerosa, madre abnegada, madre con sus polluelos... una madre que considera que las cosas se están haciendo como se tienen que hacer… Creo que es una madre universal que, evidentemente, no tiene que parecerse a la mía ni a la tuya".
Pero en RTVE Play te ofrecemos muchos más contenidos para disfrutar de los diferentes personajes que ha interpretado Carmen Machi a lo largo de su carrera: Llenos de Gracia oLas furias son algunos de ellos. Además, en la plataforma puedes encontrar grandes títulos del cine nacional e internacional en los géneros que más te gusten. ¡Echa un ojo!