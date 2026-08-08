La noche de Carmen Machi con dos estrenos gratis en RTVE Play: 'La voz del sol' y 'Verano en diciembre'

Que Carmen Machi forme parte del reparto de una película siempre es un atractivo importante para ir a verla. Si en vez de uno, son dos estrenos recientes de la actriz, las ganas de ver la historia -o historias- se multiplican. En RTVE Play te proponemos dos títulos en los que la actriz madrileña interpreta dos papeles de peso que marcan el devenir de cada una de las películas.

Tanto en La voz del sol como en Verano en diciembre se mezclan relatos muy duros en los que el humor se hace imprescindible para sobrellevar la trágica situación que afrontan los personajes. Carmen Machi es experta en hacer reír, aunque la escena sea completamente dramática. Así lo hace, de manera natural, en la mayoría de guiones que interpreta; además, en los dos títulos que llegan ahora a RTVE Play, Carmen Machi se acompaña de una serie de actrices y de actores que no defraudan: Bárbara Lennie, Victoria Luengo, Irene Escolar, Beatriz Grimaldos, Lola Cordón o Karra Elejalde, entre otros muchos.

La voz del sol Ambientada en 1965, La voz del sol cuenta la historia de Maruja y Manolo, un matrimonio al que interpretan Carmen Machi y Karra Elejalde y que vive en París tras exiliarse de España después de la Guerra Civil. Ambos trabajan como empleados domésticos para la familia del embajador estadounidense en Francia, y prácticamente han criado al hijo del embajador, a Alan Jolis. Un día, la vida del matrimonio español da un vuelco porque a Maruja le diagnostican una enfermedad terminal. Al recibir la noticia, ambos deciden volver a su tierra, a Pamplona, que está en plenos Sanfermines, y allí saldarán cuentas del pasado. En su viaje se llevan al que consideran como su hijo, a Alanito, papel que supone el debut en el cine del joven actor Matteo Artuñedo. La voz del soles la ópera prima de Carol Polakoff. La directora lleva al cine la historia que su amigo Alan Jolis plasmó en un libro autobiográfico. Polakoff se lo prometió y ha cumplido su promesa, aunque haya sido más de veinte años después del fallecimiento de Alan. En esta película se muestra una España en plena dictadura, y se refleja también el sentimiento de aquellos que tuvieron que marchar. Una historia en la que "es esencial el amor y el perdón", afirma Karra Elejalde, mientras que Carmen Machi habla del paso tiempo. "La vida de repente te pasa muy rápido. Le empiezas a dar valor a lo realmente importante. Te das cuenta del tiempo perdido, pero sientes que todavía puedes ganar algo al tiempo", dice la actriz. Somos cine Somos cine - La voz del sol Tras la guerra civil, Maruja y Manolo reiniciaron su vida en París, pero nunca dejaron atrás su pasado ni los motivos de su exilio hace ya 30 años. rtve play