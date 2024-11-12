¿'Celeste' está inspirada en hechos reales? Carmen Machi responde

El 14 de noviembre se estrena una serie cuya trama ha dado lugar a numerosas especulaciones: esa es Celeste. Protagonizada por Carmen Machi, la actriz ha llegado a Las mañanas de RNE - Mamen Asencio para contarnos de qué va y aclararnos sobre qué caso está inspirado realmente. ¿Quieres descubrirlo?, ¡dale play!

Las mañanas de RNE con Mamen Asencio Las mañanas de RNE - Mamen Asencio - Carmen Machi es inspectora de Hacienda en 'Celeste' Escuchar audio

El argumento de Celeste Esta cautivadora serie de seis capítulos nos presenta a Sara Santaro, una mujer de 60 años interpretada por Carmen Machi que decide prejubilarse de su puesto como inspectora de Hacienda tras sentirse atormentada por lo que ella considera un grave fracaso en su carrera. Sin embargo, sus planes se tuercen en su último día en la Agencia Tributaria cuando recibe el encargo más importante de su trayectoria profesional. De Sara Santaro, segunda de su promoción, depende que las arcas españolas ingresen o no 20 millones de euros. Para conseguirlo debe demostrar que Celeste, una gran artista latina, lleva residiendo en España al menos 184 días. ¿Conseguirán sus investigaciones probar que la cantante ha estado defraudando a Hacienda? No estamos seguros, pero lo que sí sabemos con certeza es que Celeste lo tendrá complicado. Así lo ha dejado entrever la escena adelantada que hemos podido escuchar en Las mañanas de RNE donde la inspectora aseguraba: "A un psicólogo le puedes mentir, a un inspector de Hacienda no". "Ella terminaba este alegato diciendo que las facturas no mienten y es verdad que conoces la vida de un ser humano a través de las facturas", señala la actriz. "Una inspección requiere un trabajo tan minucioso... es casi detectivesco y no se les escapa una".

"No es una comedia, para nada" No podemos negar que tanto el titular como la premisa de arranque pueden parecer cómicos, pero no podemos olvidar que Celeste aborda temas serios. Uno de ellos es la complicada situación que atraviesa su protagonista, quien según desvela su intérprete "ha quedado recientemente viuda, tiene una soledad inmensa y se ha dedicado toda la vida a ser inspectora de Hacienda, a hacer un trabajo arduo, minucioso, detallado, obsesivo que le ha llevado a ver la vida de los demás y a descuidarse a sí misma y ahora no sabe qué tiene que hacer con su vida". El otro es el tema central de la serie: el fraude a la Agencia Tributaria. No obstante, Carmen Machi confiesa haberse sorprendido a sí misma al reírse con algunas escenas de Celeste porque no era en absoluto la intención de la misma: "No es una comedia, para nada, primero porque está hablando de algo muy serio y a lo mejor porque Hacienda nos había metido un paquete si nos empezamos a reír", bromea la actriz. La actriz Carmen Machi lleva más de tres décadas en el cinecropper